Kirjos aplaudirao greškama Đokovića, ali Novak nije pao na njegove provokacije (video)

Novak Đoković nije pao na novu provokaciju Nika Kirjosa, koji je prisutvovao dubl meču Srbije protiv Francuske. Autralijancu je, kako je kasnije priznao, bilo „veoma zabavno“ na tribinama, i dopalo mu se to što na ATP Kupu „igraju tako poznati igrači“.

Već mnogo puta do sada Kirjos je pokazao da nije veliki obožavalac osvajača 16 Gren slemova, a ostaju upamćene njegove izjave da se „ježi“ od načina na koji Novak proslavlja pobedu, kao i da Srbina ima „bolesnu opsesiju da ga vi vole“.

Bacao je Nik do sada mnogo mamaca, ali Đoković nije zagrizao nijednom. Ovog puta pao je još niže kada je sa prijateljima došao na meč Francuza i Srba, a sve vreme je navijao za protivnike Đokovića i Troickog.

Posle meča, navijači srpskog tima napali su 24-godišnjeg Kirjosa, ali je on insistirao da se sa prijateljima „samo zabavljao“.

