Kirjos: Izlazio sam iz paba ujutro da bih igrao sa Nadalom

LONDON – Australijski teniser Nik Kirjos priznao je da je 2019. godine izašao iz paba u četiri ujutro da bi tokom dana igrao sa Rafaelom Nadalom u drugom kolu Vimbldona, prenosi „Dejli mejl“.

Nadal je tada slavio sa 6:3, 3:6, 7:6, 7:6. Australijski teniser je ove godine stigao do četvrtfinala Vimbldona gde će igrati protiv Čileanca Kristijana Garina.

Kirijos je istakao da se menjao tokom godina zbog čega je postao bolji i zreliji teniser nego što je ranije bio.

„Menadžer je pre tri godine morao u četiri ujutru da me izvuče iz paba da bih igrao meč drugog kola protiv Nadala na Centralnom terenu Vimbldona. U životu sam prošao dosta toga. Ranije se ne bih odvajao od mobilnog telefona, čitao sam šta se sve piše o meni. Danas mi je to smešno. Iskreno, nije me briga. Danas mogu da odvojim tenis od svog privatnog života. To je najvažnije. Ponovo sam u četvrtfinalu Vimbldona, a znam da to nervira mnoge ljude“, rekao je Kirjos.

Australijski teniser je priznao da uživa da bude u centru pažnje.

„Ne smeta mi, jer to volim. Privlačim dosta pažnje. Kako se ono kaže? Svaka reklama je dobra reklama, zar ne?“, dodao je Kirjos.

Britanski mediji tvrde da navijači počinju ozbiljno da shvataju Kirjosa, pošto je Australijac postao senzacija na Vimbldonu.

„Moj fizioterapeut je jedan od mojih najboljih prijatelja. Moj najbolji drug je moj menadžer. Imam najbolju devojku na svetu. Okružen sam sa tako mnogo ljudi koji me podržavaju. Sabrao sam se, sazreo sam, imam sjajno okruženje, veoma sam srećan zbog svega toga“, zaključio je Kirjos.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.