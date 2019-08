Kirjos potpuno poludeo posle meča: Opsovao i pljunuo sudiju (video)

Nik Kirjos ne može da obuzda svoju narav i opet je napravio scenu i tokom i posle meča koji je na turniru u Sinsinatiju izguibo od Karena Kačanova.

Australijanac je meču u tri seta, koji se završio rezultatom 6-7, 7-6, 6-2, bio vidno iznerviran odlukama koje je donosio sudija Fergus Marfi, pa ga je na kraju pljunuo i opsovao, rekavši mu da je „je***a budala“

Kyrgios loses, then shouts: "you're a fucking tool bro" to Fergus Murphy, and spits at him. Refuses to shake Murphy's hand.@TennisTV #CincyTennis pic.twitter.com/O27fsxQNkT

— Matthew Willis (@MattRacquet) August 15, 2019