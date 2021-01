Kirjos sad hvali Novaka: Uporedio ga s jednim od najvećih sportista

Nik Kirjos voli da se ističe prevrtljivim izjavama, ovaj put je to učinio tako što je Novaka Đokovića nazvao „Lebronom Džejmsom tenisa“.

U velikom intervjuu za CNN, Nik Kirjos je “promenio ploču” i počeo da hvali Novaka, a dešavalo se i ranije da to radi i ističe ga u pozitivnom tonu posle uvredljivih i podrugljivih komentara.

'Novak Djokovic is our LeBron James, he should be more careful,' says Nick Kyrgios https://t.co/i6I1W3CWBT pic.twitter.com/HOYsyAo2UH

— TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) January 26, 2021