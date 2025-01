Kiz: Trofej na Australijan openu mi znači sve na svetu

Američka teniserka Medison Kiz rekla je da je zahvaljujući tome što je bila rasterećena u današnjem finalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu osvojila prvi grend slem trofej, ali da bi bila ponosna na svoju karijeru i da je izgubila od Beloruskinje Arine Sabalenke.

Kiz je u finalu Australijan opena pobedila dvostruku uzastopnu šampionku, prvu teniserku sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku 6:3, 2:6, 7:5 i prvi put u karijeri osvojila grend slem trofej.

Ona je drugi put bila u grend slem finalu, posle Ju Es opena 2017. godine, a danas je u 29. godini osvojila prvi veliki trofej.

„Još od malena sam mislila da, ako nikada ne osvojim grend slem titulu, neću ispuniti ono što su ljudi mislili da je trebalo da budem. To je bio prilično težak teret. I konačno sam došla do toga da sam ponosna na sebe i na moju karijeru, sa ili bez grend slema. Konačno sam došla do tačke da mi je sve u redu ako se to nikad ne dogodi“, rekla je Kiz na konferenciji za novinare.

„Nije mi bio potreban grend slem trofej da mislim da imam dobru karijeru i da sam zaslužila da se o meni priča kao o sjajnoj teniserki. Mislim da, kada sam konačno prestala da imam taj unutrašnji monolog, da mi je upravo to dalo mogućnost da igram zaista dobar tenis i da zapravo osvojim grend slem“, dodala je ona.

Kiz je postala najstarija grend slem šampionka još od Italijanke Flavije Penete, koja je kao 33-godišnjakinja 2015. godine osvojila Ju Es open.

Takođe, postala je prva teniserka od 2005. godine i Amerikanke Serene Vilijams, koja je na Australijan openu pobedila prve dve teniserke na WTA listi.

Ona je u polufinalu pobedila Poljakinju Igu Švjontek posle tri seta, u meču u kome je spasila meč loptu.

„Pobeda u tom meču pre neko veče protiv Ige je na neki način bila velika prepreka. Uvek sam verovala da mogu to da uradim, ali uraditi to na takav način, zaista sam mislila da apsolutno mogu da pobedim i danas“, navela je Kiz.

„Nisam uvek verovala da mogu da dođem do ovoga. Ali to što sam uspela, znači mi sve na svetu“, dodala je Kiz dok je pila šampanjac na konferenciji za novinare.

(Beta)

