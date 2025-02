KK Crvena zvezda se žali na suđenje na utakmici protiv Budućnosti

Košarkaški klub Crvena zvezda izdao je danas saopštenje u kom navodi da su odluke sudija direktno uticale na njihov poraz u utakmici prethodnog kola ABA lige protiv podgoričke Budućnosti i pozvao rukovodstvo regionalnog takmičenja da „radi svoj posao kako treba“.

„Nemamo pravo da ćutimo na otvorenu ‘pljačku’ sudijske trojke (Damir Javor, Sašo Petek i Dragan Porobić) u ponedeljak uveče u Beogradu! Jer kako drugačije nazvati dešavanja sa utakmice 20.kola u kojoj je čak 11 sudijskih odluka bilo na štetu našeg tima. To se ne zove neznanje, već namera. Za tim koji je odigrao petu utakmicu u rasponu od samo devet dana, sa ovakvim rasporedom, koji je morao da bude bolji od svog rivala za praktično 15 do 20 poena uz ovakve odluke, to je bilo previše“, piše u saopštenju Crvene zvezde.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu u ponedeljak posle produžetka izgubila od Budućnosti iz Podgorice 89:96, u 20. kolu regionalne ABA lige.

„Košarkaški klub Crvena zvezda iza sebe ima milionsku armiju navijača, ulaže ogromne napore (kao i materijalna sredstva) da bude konkurentan učesnik svih takmičenja, bori se za trofeje i jedan je od najvećih klubova zahvaljujući kome ABA liga pronalazi sponzore i privlači pažnju medija. Zato nam ne pada na pamet da ćutimo na ovakve pokušaje da sudije kreiraju položaj klubova na tabeli, a ne oni koji bi to morali, igrači na terenu“, dodaje se u saopštenju Zvezde.

Crvena zvezda je dodatno optužila Javora, Peteka i Porobića da su svojim odlukama u utakmici 12. kola ABA lige između Partizana i Budućnosti, u kojoj je crnogorski klub pobedio, „direktno kreirali položaj klubova na tabeli“.

Beogradski crveno-beli su treći na tabeli ABA lige sa skorom 16/4, dok se na prva dva mesta nalaze Partizan i Budućnost sa po 18 pobeda i dva poraza.

„Zato ovim putem podsećamo još jednom rukovodstvo lige, da su sudije servis klubova za koji su izvanredno plaćeni, a ne ljudi koji će se direktno pitati o plasmanu klubova na tabeli, i prve ‘zvezde’ lige koje ćete uporno štititi, retko kažnjavati, čak i kada prave očigledne i katastrofalne greške. Zato Vas molimo da u Vašem odgovoru koji bi mogao da usledi, naše oglašavanje ne nazivate pritiskom na sudije. Naše saopštenje je poslednji poziv za Vas koji vodite ABA ligu (i takođe ste izvanredno plaćeni od strane klubova), da radite svoj posao kako treba“, piše u saopštenju.

Crvena zvezda je dodala da ABA liga treba da obavesti javnost ako je izložena određenim pritiscima sa strane.

