Klinac šokirao teniski svet, eliminisao Zvereva sa Rolan Garosa (video)

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se danas u četvrtfinale Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedio sedmog igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle četiri seta, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.

The future is bright 🇮🇹@janniksin is the first man to make the final 8 on his debut since Nadal, his next opponent, in 2005. He defeats Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/FWqif1NIt8

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020