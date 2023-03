Klop: Derbi sa Mančester junajtedom je ogromna utakmica

LIVERPUL – Menadžer Liverpula Jirgen Klop izjavio je danas da poštuje rad ekipe Mančester junajteda, prenosi Skajsport.

Fudbaleri Liverpula i Mančester junajteda sastaju se sutra od 17 časova po našem vremenu u utakmici 26. kola Premijer lige.

„Ovo je pravi derbi za mene, da budem iskren. Ogromna utakmica i tokom godina su to uvek bili teški mečevi i odlična atmosfera na oba stadiona. Poštujem ono što rade u Mančesteru. Očigledno njihova ekipa nije ona koja se gradi za narednih 10 godina, to je ekipa za sada, već dolaze super iskusni, super kvalitetni igrači“, izjavio je Klop.

Dodao je da i jedan i drugi tim očekuje vrlo bitna utakmica.

„Za nas je to izuzetno važna utakmica jer želimo da napravimo sledeći korak da se približimo području na tabeli gde želimo da budemo. Naravno, mislim da to možemo da uradimo, ali to moramo da dokažemo. Ne radi se o tome da sada kažem da možemo – mnogo je posla između mojih reči i stvarnog ishoda“, zaključio je Klop.

(Tanjug)

