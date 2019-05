Klop: Izvukli smo pouke iz prošlogodišnjeg finala

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da će predstojeća utakmica finala Lige šampiona protiv Totenhema biti „pravo finale“ i naveo da je njegova ekipa izvukla pouke iz prošlogodišnjeg poraza u finalu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

„Sada smo mnogo zreliji. Godinu dana smo stariji, a Trent (Aleksandar Arnold) ima 50 utakmica više u nogama, imamo više fudbalskog iskustva. Bili smo iznenadjeni kada smo se prošle godine plasirali u finale. Tada nismo bili konstantni kao sada. Promenilo se to kako se ponašamo u različitim situacijama kao grupa, ali nismo želeli da promenimo našu brzinu i tehniku iz prošle godine. Zbog toga smo imali 97 bodova (u ligi), pa bi trebalo da sutra budem konstantni“, rekao je Klop u Madridu, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Liverpula igraju u subotu od 21 sat u Madridu, na stadionu Atletika, protiv Totenhema u finalu Lige šampiona. Liverpul je prošle godine u finalu u Kijevu izgubio od Real Madrida sa 1:3.

Liverpul je sezonu u Premijer ligi završio sa 26 bodova više od Totenhema, a Klop je rekao da to neće uticati i da nijedna ekipa nema prednost u sutrašnjoj utakmici.

„Da mislim da Totenhem ima prednost, bio bih lud. Takodje (Maurisio) Poketino bi bio lud ako bi rekao da mi imamo prednost. Ljudi verovatno kažu da smo mi favoriti pošto smo imali više bodova u ligi, ali obe naše utakmice završene su sa po 2:1, veoma dobre i tesne utakmice. Niko nema prednost, ali možemo da radimo na prilikama u sutrašnjoj utakmici, ali sutra, ne sada“, naveo je on.

Nemački trener dodao je da je Roberto Firmino spreman za utakmicu.

„Neću vam reći sastav tima, ali on je spreman, trenirao je i trebao bi da bude u redu“, rekao je Klop.

Klop je odgovarao i na pitanja novinara o njegovom lošem bilansu u finalima, pošto je izgubio šest uzastopnih utakmica za trofej, uključujući i dve u Ligi šampiona.

„Ništa nisam naučio iz prethodnih finala. Okolnosti su bile drugačije, protivnici su bili drugačiji, uvek je drugačije. Postoje trenuci srećni i nesrećni, ali to ne mogu da promenim. Od 2012. godine, izuzimajući 2017. bio sam u finalima. Verovatno držim svetski rekord u poslednjih sedam godina po pobedama u polufinalima. Ja sam normalan čovek. Da vidim sebe kao gubitnika, onda bih imao problem, ali ne vidim tako sebe. Zato smo ovde, da osvojimo pehar“, rekao je Klop.

Upitan o poslu koji je obavio trener Totenhema Maurisio Poketino, Klop je rekao da poštuje Argentinca.

„Imao je talentovanu grupu igrača i zaista je impresivno kako zajedno napreduju. To mi se dopada. Ali, da je i Ajaks u finalu, to bi bilo zaslužno. Ovo je pravo fudbalsko finale, obe ekipe moraju da se nose s tim i to utakmicu čini prilično intenzivnom, ali radujemo joj se“, rekao je Klop.

