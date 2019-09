Klop otkrio zašto nikada ne nosi odela na utakmicama

Jirgen Klop mnogo puta je dokazao da nije poput drugih trenera, a nemački stručnjak poznat je i po tome što za razliku od svojih kolega, na utakmicama nosi isključivo sportsku odeću, najčešće trenerke i patike.

– Ne osećam se prijatno u odelu, a zbog kravate ne mogu da dišem normalno. Zbog toga ne želim ni da razmišljam o odelima na utakmici. Srećan sam što mogu da vodim utakmicu u nečemu u čemu mogu da skačem. To sam ja i stvoren sam za to – izjavio je aktuelni evropski prvak i poručio: „Ne želim da izgledam dobro pored terena, moja ekipa treba da izgleda dobro. To je cilj.“

On je priznao da ipak u ormaru ima nekoliko odela.

– Imam odela za venčanja, sahrane i situacije ako mi neko izričito kaže da se moram pojaviti u odelu – rekao je Klop.