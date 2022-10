Klop tvrdi da njegova izjava o Sitiju nije govor mržnje

LIVERPUL – Menadžer Liverpula Jirgen Klop odgovorio je danas na komentare britanskih medija koji tvrde da je izjava nemačkog stručnjaka o Mančester sitiju govor mržnje, prenosi „Bi-Bi-Si“ (BBC).

Klop je izjavio, na konferenciji za medije pre utakmice njegovog tima i Mačester sitija, da klub, čiji je vlasnik šeik Mansur bin Zajed, ima neograničenu moć potrošnje.

Upitan da li njegove izjave mogu da se okarakterišu kao govor mržnje trener „redsa“ odgovorio je da u ovom slučaju misli da ne mogu.

„Poznajem sebe. I ne možete izneti nešto što je u suprotnosti sa mojim karakterom“, izjavio je Klop za Bi-Bi-Si.

„Više puta u prošlosti izjavljivao sam nešto što bi moglo da bude loše protumačeno. Ja to znam. Znam šta sam mislio i rekao sam da jako poštujem to što oni rade, ali opet to nije dobro za neke“, dodao je menadžer Liverpula.

Klop je isključen na utakmici 11. kolo Premijer lige u 86. minutu. Liverpul je na ovom meču slavio sa 1:0.

Liverpul se posle 11. kola nalazi na osmom mestu na tabeli Premijer lige, dok je Mančester siti drugi. Klub sa „Enfilda“ će u 12. kolu večeras na svom terenu dočekati Vest Hem, dok je utakmica Arsenala i Mančester sitija odložena zbog obaveza londonskog kluba u Ligi Evrope.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.