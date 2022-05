Klop zadovoljan igrom: Imamo Ferarije u garaži

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je da je „dirnut“ učinkom svojih fudbalera u pobedi protiv Sautemptona, uporedivši njihov kvalitet sa „Ferarijima u garaži“.

Liverpul je sinoć na gostujućem terenu posle preokreta pobedio Sautempton sa 2:1 u pretposlednjem kolu Premijer lige, prišao na bod zaostatka Mančester sitiju, pa će šampion lige biti odlučen u utakmicama poslednjeg kola u nedelju.

Klop je napravio devet izmena u odnosu na tim koji je u subotu pobedio Čelsi u finalu FA kupa posle penala, a u ekipi nije bilo povredjenih Mohameda Salaha i Virdžila van Dajka.

Nemački trener bio je ponosan i pun utisaka posle utakmice.

„Zaista je dirljivo šta su momci uradili. Rekao sam im posle utakmice, ono što sam morao da uradim, zbog situacije, je priličan zločin. Takumi (Minamino) ne igra često, Aleks Okslejd-Čemberlen, koji je u izvanrednoj formi i ne igra toliko često, Harvi (Eliot) nije igrao duže, Kertis (Džons) nije igrao dugo i svi oni su se pokazali i to je neverovatno. Napraviti devet izmena, a odigrati ovako je izuzetno. Imali bismo mnogo više problema da su igrali fudbaleri koji su u subotu odigrali 120 minuta“, rekao je Klop za Skaj.

Sautempton poveo je u 13. minutu golom Nejtana Redmonda, Liverpul je izjednačio u 27. minutu golom Takumija Minamina, a pobedu je obezbedio Žoel Matip pogotkom u 69. minutu.

Minamino je sinoć prvi put ove sezone u Premijer ligi bio starter, a sedmorica saigrača su imali manje od 10 prvenstvenih utakmica kao starteri ove sezone.

„Posle devet izmena, da nije uspelo ja bih bio odgovoran, ali uspelo je i momci su odgovorni za to. Mislim da su bili izuzetno dobri. Toliko sam srećan zbog igre da me je to dirnulo. Ovi momci, to je kao da imate Ferarije u garaži“, naveo je Klop.

Da je Liverpul izgubio, Siti bi sinoć odbranio titulu.

„Video sam reakciju ekipe kada smo primili gol. Mislim da je bio čist faul na početku akcije, u takvim situacijama možeš da izgubiš živce, ali momci su nastavili da igraju. Kontrolisali smo utakmicu. Smirili smo atmosferu, utakmica je postala uobičajena, a ne ona kakvu je Sautempton želeo. Zaslužili smo tri boda. Fanstastično“, naveo je Klop.

„Igračima je zaista teško ponekad, ali šta god da se dogodi ove godine, dogodiće se zbog ove grupe, izuzetna je i to smo ponovo pokazali. Očekujem da reaguju kako reaguju, ali to nije normalno, to je posebno. Ova grupa je zaista, zaista posebna“, dodao je nemački trener.

Utakmice poslednjeg kola igraju se u nedelju, Liverpul će igrati na svom terenu protiv Vulverhemptona, a branilac titule Siti dočekaće Aston Vilu, koju sa klupe predvodi nekadašnji kapiten Liverpula Stiven Džerard.

(Beta)

