Ko bi rekao: Đoković otkrio veliku tajnu o odnosu sa Federerom i Nadalom (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je startovao na turniru u Dubaiju, pošto je danas savladao Maleka Džazirija iz Tunisa 6:1, 6:2, za samo sat igre.

Bio je to njihov drugi meč u Dubaiju, tačno četiri godine posle prvog i još jedna pobeda srpskog tenisera istim rezultatom.

Đoković, četvorostruki šampion turnira, ali poslednji put 2013. godine, u osmini finala igraće protiv Nemca Filipa Kolšrajbera, koji je prethodno savladao Egipćanina Muhameda Safvata 3:6, 6:4, 6:0.

Protiv Kolšrajbera Đoković vodi u međusobnom skoru 11:2.

Turnir u Dubaiju, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 2.794.840 dolara.

Najbolji teniser sveta otkrio je i jednu zanimljivost o „velikoj trojki“ koju zajedno čini sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Oni, naime, imaju sopstvenu grupu na „Votsapu“ i često se dopisuju kada su raspoloženi.

