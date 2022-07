Ko je Kameron Nori? Zanimljiv put Đokovićevog rivala. . . .

BEOGRAD – Britanski teniser Kameron Nori igraće u petak protiv Novaka Đokovića za plasman u finale Vimbldona, a u slučaju trijumfa postao bi prvi Britanac posle Endija Marija, koji će se boriti za titulu na gren slemu u Londonu.

Nori je rođen 23. avgusta 1995. u prestonici Južnoafričke Republike, Johanezburgu. Roditelji su mu mikrobiolozi, otac Dejvid je iz Glazgova, a majka Helen iz Kardifa.

Zbog oca je postao veliki navijač Glazgov Rendžersa, o čemu neretko govori.

„Mislim da moj otac više uživa u utakmicama Rendžersa, nego u mojim mečevima. Sedi, pije pivo i opušten je. Mislim da to nije često slučaj kad gleda mene kako igram“, izjavio je svojevremeno Nori.

Do Kameronove treće godine porodica Norijevih živela je u Johanezburgu, ali je nakon pljačke porodičnog doma i napada provalnika usledila selidba u Ouklend na Novom Zelandu.

Tako je Nori najpre predstavljao Novi Zeland na turnirima, ali je zbog nedostatka ulaganja odlučio da promeni zastavu i da se takmiči za Veliku Britaniju.

Sličan put ponuđen je i Novaku Đokoviću, ali je najbolji srpski teniser odbio britanski pasoš i milione.

Kameron se sa majkom preselio u London 2011. godine, a od 2014. do 2017. godine pohađao je Hrišćanski univerzitet u Teksasu.

Tamo je doživeo nesreću u alkoholisanom stanju koja mu je promenila pogled na život i okrenula ga profesionalizmu.

„To je bila spoznaja da ne radim stvari onako kako bi trebalo i da ne donosim najbolje odluke. Izlazio sam više nego što je verovatno trebalo da izlazim, kao što su to radili svi tipični studenti. Mnogo sam uživao“, ispričao je Nori.

Potres mozga, šest šavova i propušten turnir u Dalasu bila su dovoljna opomena.

„Posle toga su me treneri ‘nagazili’ i postao sam daleko profesionalniji nakon svega. Mnogo sam odrastao nakon toga. Od tada sam shvatio da želim samo da igram tenis i posvetim se tome. Na kraju je to bila pozitivna stvar koja me je naterala da pocnem da radim“, priznao je Nori.

Polufinale Vimbldona ubedljivo je najbolji plasman za Britanca na grend slem turnirima.

Na preostala tri grend slema – Australijan openu, Rolan Garosu i Ju-Es openu stizao je do trećeg kola.

U jedinom međusobnom duelu protiv Novaka Đokovića Nori je glatko poražen u grupnoj fazi završnog mastersa u Torinu prošle godine – 6:2, 6:1.

(Tanjug)

