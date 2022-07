Ko je Ons Žaber, prva Arapkinja u finalu Vimbldona

BEOGRAD – Tunišanka Ons Žaber, prva finalistkinja ovogodišnjeg Vimbldona, već se smatra najboljom teniserkom u istoriji Afrike i arapskog sveta.

Razlog je jednostavan, niko nikad sa tog podneblja i te etničke pripadnosti nije beležio tako dobre rezultate u tenisu kao ona.

Žaberova je prva finalistkinja nekog grend slema iz afričkog i arapskog sveta.

Uz to je i najbolje rangirana Arapkinja u istoriji jer trenutno zauzima 2. mesto na WTA listi.

Iako je 2011. godine osvojila Rolan Garos u juniorskoj konkurenciji, Ons je nalazila na ljude koji su joj govorili da nikada neće osvojiti ništa važno u tenisu.

„Takvih ljudi ima svuda. Oni vas potcenjuju. Ja sam volela da pričam, govorila sam da želim da osvojim grend slem, a ljudi su se smejali jer nisu verovali u mene. Neki ljudi su verovali. Jednom sam operisala zglob i pet meseci nisam igrala tenis. Ljudi su me ismevali i govorili da bi trebalo da batalim tenis. Sve te reči su me učinile jačom“, ispričala je Žaber u intervjuu za Gardijan 2020. godine.

Tunišanka sebe opisuje kao buntovnika na terenu.

„Odmalena sam pokušavala lude udarce. To možda odgovara mom tipu ličnosti. Volim zabavu, lude i originalne stvari. Radim ono što mi odgovara. Ponekad bi mi trener rekao da koristim često drop-šotove. Rekla bih mu:`Ma, važi`, i nikad ne bih poslušala. Drago mi je da forsiram svoju ličnost jer sam ja ta koja je na terenu i ja biram koje ću udarce koristiti“, poručila je Ons Žaber.

Najbolji rezultat na grend slemovima pre plasmana u finale Vimbldona za Žaberovu je bilo četvrtfinale Australijan opena 2020. godine.

Tunišanka je u maju postala prva Arapkinja i Afrikanka koja je osvojila masters turnir, trijumfom u Madridu.

Sada će se boriti za prvi grend slem trofej u karijeri, a imaće iza sebe oko 436 miliona arapskih navijača širom sveta.

Rivalka u finalu biće joj pobednica meča između Elene Ribakine i Simone Halep koji je na programu kasnije danas.

„Ponekad, kada igramo u FED kupu, neki afrički igrači dolaze da se slikaju sa mnom i da me pitaju kako igram. To me zaista inspiriše. Kada mi neko kaže da sam mu inspiracija, to mi daje motiv da treniram još jače i budem primer svima. Nadam se da ću videti još igrača iz Afrike na turu“, rekla je Žaberova.

(Tanjug)

