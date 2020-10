„Kobi, ovo je za tebe“ (foto, video)

Los Anđeles Lejkersi savladali su Majami Hit u šestoj utakmici velikog NBA finala – 106:93 i tako su zatvorili finalnu seriju rezultatom 4-2.

The last two Lakers to win Finals MVP:

MVP finala je Lebron Džejms, koji je imao tripl-dabl (28 poena, 14 skokova, 10 asistencija).

Slavna franšiza iz Los Anđelesa stigla je do 17. titule, čime se izjednačila na vrhu večne liste sa Boston Seltiksima po broju osvojenih titula.

„Jezeraši“ su ponovo na tronu, a pri dodeli pehara, gotovo svi – od vlasnice, menadžmenta, trenerskog osoblja, igrača i njihovih porodica, u glas su rekli jedno: Kobi, ovo je za tebe.

“KOBE. KOBE. KOBE.” #LakeShow

Lakers win their 17th #NBA championship & #LakersNation is celebrating outside of #StaplesCenter chanting the name of the late great KOBE BRYANT #MambaForever #NBAFinals #LakersVsHeat#RIPKobe #LongLiveKobe

pic.twitter.com/CBlJhP331A

— Javier Urquieta ‼️ (@DeJesusUrquieta) October 12, 2020