Kobijev helikopter nije trebalo ni da poleti: Dve godine od tragedije koja je potresla ceo svet

Kobi Brajant, jedan od najboljih košarkaša svih vremena, poginuo je na današnji dan pre dve godine u padu helikoptera u Kaliforniji, u kom je život izgubilo svih devetoro ljudi, uključujući i njegovu ćerku Điđi Brajant.

Pre tačno dve godine svet je zadesila jedna od najvećih sportskih tragedija u kojoj je život izgubio legendarni košarkaš Kobi Brajant.

Brajant je tog 26. januara 2020. išao sa ćerkom Điđi na košarkašku utakmicu i uprkos lošim vremenskim uslovima odlučeno je da se poleti.

Ispostaviće se da je napravljena velika greška, helikopter je upao u veliku maglu i srušio se kod mesta Kalabasas – zapadni deo Los Anđelesa.

Two years and it still doesn’t feel real.

Kobe Bryant

Gigi Bryant

John Altobelli

Keri Altobelli

Alyssa Altobelli

Christina Mauser

Sarah Chester

Payton Chester

Ara Zobayan

Rest in paradise. #MambaForever 💜💛 pic.twitter.com/5q91fFJ02l

— Complex Sports (@ComplexSports) January 26, 2022