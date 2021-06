Koji džentlmen – Nadal „oduvan“ i na Maljorki (video)

Rafael Nadal, španski teniser, tokom govora prilikom ceremonije dodele diploma polaznicima njegove akademije, našalio se na svoj račun poredeći gaf koji je doživeo sa onim u polufinalu Rolan Garosa.

„Bik sa Maljorke“, „kralj šljake“, najbolji španski teniser svih vremena, poražen je u polufinalu Rolan Garosa koje je igrao protiv Novaka Đokovića, i to pošto je meč otvorio sa 5:0 , a potom i sa 1:0 u setovima.

Ipak, prvi reket sveta još jednom je dokazao svoju veličinu, te porazio Nadala na njegovoj omiljenom podlozi, u omiljenom gradu, na Gren slemu sa kog je trofej poneo neverovatnih 13 puta.

Ovo je ujedno bio i tek treći poraz Nadala na Rolan Garosu u karijeri, dok sa druge strane ima upisanih 105 pobeda u glavnom gradu Francuske.

Nadal posle polufinala nije tražio izgovore za poraz, te priznao da je igrao protiv jednog od najboljih svih vremena.

Španac se iz Pariza uputio na Maljorku, gde je između ostalog prisustvovao ceremoniji dodele diploma polaznicima njegove Međunarodne škole, tokom koje je održao govor.

Prilikom izlaska na binu, vetar je oduvao njegove beleške, a Nadal se tom prilikom našalio na svoj račun i činjenicu da ga je Novak Đoković „oduvao“ tokom njegovog poslednjeg meča na Rolan Garosu.

The moment the wind blew Rafa's notes away at the graduation, and he joked about it "Not a good start. That was… like my last match at Roland-Garros." 😂 pic.twitter.com/FOfOsncy0K

— Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) June 16, 2021