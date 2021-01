Kokeza: Ponosim se podrškom klubova iz cele Srbije

BEOGRAD – Ponosim se podrškom klubova iz cele Srbije, časnih i poštenih ljudi, jer srpski fudbal nisu samo reprezentacija i Superliga, izjavio je predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FS S) Slaviša Kokeza.

On je u velikom intervjuu za Sportski žurnal naglasio da mu je posebna čast što ga podržavaju ljudi koji preko svojih firmi ulažu u klubove, kao što su Dragan Obradović u Čukaričkom, Marko Zdravković u Voždovcu, Dragan Lazović u Javoru, Janoš Žemberi u TSC-u…

Prvi čovek FŠ dodatno je reagovao i na izjave Nemanje Vidića o čelnicima srpskog fudbala.

„Neću da se bavim Vidićem igračem, svi znamo kakvu je karijeru imao, svaka čast. Ali, sa Vidićem koji ništa ne radi pet godina, a soli pamet svima, hoću da se bavim. Da je bio trener u tom periodu, rekao bih možda da je zalutao u trenere. Da je bio funkcioner ovih pet godina, rekao bih možda da je zalutao među funkcionere, ali, definitivno želim da mu poručim, za njegovo dobro, ‘majstore na ovom terenu, po okončanju karijere, ne uklizava se, drugi se kvaliteti traže’. I poštovanje tek treba da se zasluži“, ističe Kokeza.

Kokeza je prokomentarisao svoj odnos sa predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom.

„Moj odnose sa gospodinom Čeferinom i ostalim ljudima iz UEFA je odnos koji se gradi ne na pričama „rekla-kazala“ već na konkretnim potezima. FŠ je jedan od saveza koji u poslednjih 10-15 godina ima možda i najbolje odnose sa UEFA“, rekao je Kokeza.

On je dao i svoje viđenje Vidićeve izjave da bi u vrhu Saveza trebalo da budu bivši reprezentativci.

„Nemanja je neko ko se posle sjajne karijere očigledno nije snašao u sledećih pet godina. On je ili neobavešten ili zlonameran i ne barata sa činjenicama. Od 55 predsednika saveza u Evropi, samo su sedmorica bili profesionalni fudbaleri i mali broj, šest-sedam, fudbaleri na amaterskom nivou kao na primer ja. Ostali ljudi nikad nisu igrači fudbal. Je li to Nemanja želi da kaže da predsednik Čeferin ili predsednik FIFA Đani Infantino ili, recimo predsednik FS Portugalije Fernando Gomeš, koji je moj lični prijatelj i dolazi iz košarke, ne treba da budu predsednici saveza čija je reprezentacija prvak Evrope? Da li to znači da su loši rukovodioci? Da li Nemanja zna da je predsednik FS Nemačke, četvorostrukog prvaka sveta Fric Keler nasledio porodični biznis sa vinom, možda nije dobar predsednik te federacije?“

Kokeza je istakao da ima sjajne odnose sa čelnicima najvećih Evropskih federacija, između ostalih i sa Engleskom u kojoj je Vidić postao legenda Mančester junajteda.

„Mislim da nikad, ni kod jednog predsednika našeg Saveza nije bilo toliko gostiju iz celog fudbalskog sveta. U februaru 2018. predsednik FS Engleske Glen Klark je boravio u Beogradu i bio gost u Staroj Pazovi. Posle toga smo podržali kandidaturu Engleske za izbor u Izvršni odbor UEFA. Bili smo gosti nekadašnjeg izvršnog direktora Junajteda Dejvida Gila u Londonu. Eto, Nemanja je neupućen koliko ljudi iz UEFA podržava rukovodvstvo FŠ“.

Kokeza tvrdi da je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao istinu kada je izjavio da Vidić želi da bude selektor Srbije.

„Ne mogu da kažem šta on želi ili ulazim u te stvari, ali sa sigurnošću mogu da potvrdim da je Terzić govorio istinu i da je pre izvesnog vremena Vidić rekao da želi da bude selektor. Takođe, upravo savetnik Nemanje Vidića je lobirao kod ljudi iz Saveza i tražio da bude selektor Srbije“, rekao je Kokeza.

Srbija upravo traži novog selektora, a Kokeza kaže da će njegov zamenik Marko Pantelić ubrzo izaći sa predlogom.

„Lično sam razgovarao samo sa Draganom Stojkovićem Piksijem, ostale razgovore je obavio Pantelić. Razgovarao je sa pet-šest kandidata i Marko mi je rekao da misli da je blizu rešenja i u narednih nekoliko dana će izaći sa predlogom“, istakao je Kokeza.

(Tanjug)

