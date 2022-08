Kolaković: Zadovoljava me zlato, pomrsićemo prognoze

KATOVICE – Svetsko prvenstvo u odbojci u muškoj konkurenciji, koje se održava u Poljskoj i Sloveniji, otvoreno je danas u Ljubljani utakmicom između Brazila i Kube, a selektor odbojkaša Srbije Igor Kolaković poručio je da bi bio zadovoljan osvajanjem zlatne medalje.

Kolaković je konstatovao da mnogi ne ubrajaju Srbiju ni u širi krug favorita za medalju i da će zbog toga za ekipu biti veliki motiv da rivalima pomrsi račune.

„Nismo favoriti, možda je to činjenica, ali i svakako motiv za sve nas. Čime bih ja bio zadovoljan? Svakako zlatnom medaljom, ali mi imamo puno faktora i prepreka koje moramo da prevaziđemo da bismo došli do osmine finala, četvrtfinala, polufinala i onda borba za medalju. Idemo utakmicu po utakmicu i videćemo dokle ćemo stići, ali naša su očekivanja najveća moguća“, izjavio je Kolaković.

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije istakao je da mu je svejedno ko će biti potencijalni rival u nokaut fazi.

„Svejedno nam je s kim ćemo igrati u nokaut fazi. Spremni smo da igramo protiv bilo koga, ne kažem da ćemo ih pobediti, ali protiv bilo koga. Favoriti su svakako Poljska, Amerika, Italija, Brazil, Francuska. Oni svakako ubrajaju i Sloveniju, Iran, Japan, ali hoćemo da se umuvamo u njih i da im pomrsimo račune i njihove prognoze“, izjavio je Kolaković.

Srbija je favorit A grupe koja se igra u Katovicama, a prvi meč na turniru odigraće sutra (20.30) protiv Ukrajine, koja je i najozbiljniji protivnik u grupnoj fazi.

Zatim slede dueli protiv Portorika (29. avgusta u 17.30) i Tunisa (31. avgusta u 17.30).

„Spremali smo se za Svetsko prvenstvo dugo i naporno i svakako da su naša očekivanja velika. Kad govorimo o toj grupi, već na startu imamo Ukrajinu koja je već u pripremnom periodu pokazala visok kvalitet. Imaju veliku ambiciju, s obzirom da su došli umesto Rusije na ovo Svetsko prvenstvo. Ta prva prepreka je svakako najteža, ali ništa manje teške su i Tunis kao prvak Afrike i Portoriko kao jedna reprezentacija koja uvek igra na visokom nivou“, analizirao je rivale selektor Srbije.

Kolaković je grupnu fazu okarakterisao kao najteži deo turnira za Srbiju.

„Našem mentalitetu teške su utakmice kada igramo protiv manje zvučnih imena i to je, mogu reći slobodno, najteži deo našeg Svetskog prvenstva. Znači, ta prva grupa, koliko god da ta imena nisu toliko zvučna, za nas će biti teška i već su upisane pobede i mi moramo to da potvrdimo. A to znamo da uz naš mentalitet najmanje ide“, rekao je Kolaković i dodao:

„Već kasnije, pošto ćemo se plasirati, naša nadanja su takva i očekivanja, imamo lakšu fazu. Već imamo eliminacije i tu nemamo nikakvih rezervnih varijanti osim da se uključimo u najveći mogući rat protiv protivnika koji bude u osmini finala“.

Selektor odbojkaša poželeo je sreću svim reprezentativnim selekcijama Srbije na predstojećim turnirima.

„Želim im da ostvare svoje snove, mislim da su njihova očekivanja mnogo važnija od mojih“, rekao je Kolaković.

