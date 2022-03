Kolašinac želi novi lični rekord na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu

Srpski atletičar Asmir Kolašinac rekao je da posle dobrih rezultata sa mnogo samopouzdanja dočekuje Svetsko dvoransko prvenstvo u Beogradu, na kome želi da postavi novi lični rekord u bacanju kugle.

„Na Beogradskom mitingu sam izjednačio lični rekord u dvorani, a to je 21 metar i šest centimetara. S obzirom na celu seriju na takmičenju jasno je da sam spremniji i za više, što mi daje veliko samopouzdanje pred Svetsko prvenstvo. Pokušaću da se izolujem od svega, da pre svega probam da pobedim sebe i da uz pomoć naše publike ostvarim lični rekord, a za šta će to biti dovoljno videćemo 19. marta“, rekao je Kolašinac, preneo je Atletski savez.

Svetsko dvoransko prenstvo biće održano od 18. do 20. marta u Beogradskoj areni.

„Ova zima bila je posvećena Svetskom prvenstvu. Normu sam imao od prošle godine tako da sam pik forme mogao na miru da pripremam za 19. mart. Iz takmičenja u takmičenje bio sam sve bolji i spremniji. Pazio sam da ni u čemu ne preteram jer imam loše iskustvo i mislim da je sve uradjeno baš onako kako sam poželeo“, naveo je Kolašinac.

Trofejni srpski reprezentativac u bacanju kugle je 2012. godine osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju, a zatim na dvoranskim evropskim prvenstvima zlato u Geteborgu 2013. i srebro dve godine kasnije u Pragu.

Posle toga imao je problema sa povredama, usledila je i pandemija korona virusa, a prošle godine Kolašinac je ostvario dobre rezultate.

„Mislim da su me povrede naučile kako da treniram sada, a to je da moram slušati svoje telo. Radim po osećaju i ne dozvoljavam sebi da budem pretreniran. Fokus mi je na tehnici i brzini i to daje rezultate. Duže vreme treniram samo jednom dnevno, veoma sam disciplinovan oko ishrane i oporavka tako da mi ova sezona baš prija i jako uživam u svemu“, naveo je on.

Kolašinac je ocenio da je organizacija predstojećeg Svetskog prvenstva potvrda koliko se srpska atletika poštuje u svetu.

„Ono što će se desiti od 18. do 20. marta biće jedna svojevrsna atletska bajka i siguran sam da će svako dete poželeti da jednog dana ponosno ponese dres i grb naše zemlje i bude deo jednog takvog dogadjaja koji će se dugo pamtiti. Takmičiti se pred domaćom publikom na svetskoj atletskoj sceni je najveća moguća čast. Snovi se zaista ostvaruju“, naveo je on.

Govoreći o planovima za nastavak sezone, Kolašinac je rekao da će se odmoriti posle takmičenja u Beogradu, a zatim će se pripremati za takmičenja na otvorenom, za Svetsko prvenstvo u Judžinu i Evropsko prvenstvo u Minhenu.

Upitan da li planira da se bori za normu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, Kolašinac je rekao da je za to još rano, ali da bi želeo da peti put u karijeri učestvuje na Olimpijskim igrama.

„Znam da imam podršku svih, počevši od Srpskog atletskog saveza i Olimpijskog komiteta Srbije, ali sa tom odlukom želim još da sačekam. To pre svega zavisi od mojih rezultata i forme“, dodao je on.

Kolašinac učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama, postao je promoter kampanje „Život u tvojim rukama“ Crvenog krsta Srbije i učestvovao je u projektu Nataše Kovačević „Da sva deca skaču“.

„Mi nismo ni svesni koliko je ljudima oko nas potrebna pomoć. Živimo veoma brzo i često to ne primećujemo. Kad god mogu i koliko mogu vrlo rado se odazovem i pomognem. Vrlo često, čak i više to radim da niko i ne zna. Ne želim da se na taj način promovišem. Ali ponekad, da bih podstakao i druge, to uradim javno. Osećam potrebu, tako sam vaspitan, da na taj način pokažem zahvalnost na onome što imam u životu“, rekao je Kolašinac.

(Beta)

