Kolašinac želi novo finale na SP: Idu mi odlično treninzi

DOHA – Reprezentativac Srbije u atletici Asmir Kolašinac izjavio je da očekuje plasman u finale u svom petom nastupu na Svetskom prvenstvu u bacanju kugle.

Član BAK-a, pred nastup u Dohi, do sada je bio tri puta u finalima Svetskih prvenstava i nada se da će i u Kataru nastaviti.

„Osećam se dobro i treninzi mi idu odlično, tako da očekujem da se opet nađem u finalu, iako će to do sada sigurno biti najteže. S obzirom na visoke norme u svim disciplinama, pa i u bacanju kugle, uspeh je i to što sam se pojavio na šampionatu“, rekao je Kolašinac, a prenosi Atletski savez Srbije.

Kvalifikacije u bacanju kugle na programu su u četvrtak, kada će nastupiti i Armin Sinančević, a dan ranije takmiči se i Dragana Tomašević u bacanju diska.

(Tanjug)