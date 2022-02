Kompanija „Dunav osiguranje“ partner dvoranskog atletskog Svetskog prvenstva

BEOGRAD – Kompanija „Dunav osiguranje“ i preduzeće „SP Atletika 2022“ potpisali su danas ugovoru na osnovu kojeg je „Dunav“ postao oficijelni partner Svetskog dvoranskog prvenstva u atletici.

Najveći sportski događaj u Srbiji tokom ove godine i jedan od najvećih u istoriji održaće se od 18. do 20. marta u Štark Areni.

Ugovor o partnerstvu potpisali su član Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“ Miloš Milanović i direktor preduzeća Predrag Momirović.

„Kompanija „Dunav“ bila je i ostaće sinonim za sigurnost i podršku. Upravo zato sam ponosan što će „Dunav“ kao najveći domaći brend u ovoj sferi biti oficijelno osiguranje Svetskog atletskog prvenstva i na taj način pokriti rizike organizatora takmičenja, što je potpuno prirodno. Uz atletiku i Atletski savez bili smo i 2017. godine na, po ocenama mnogih, najuspešnijem Evropskom dvoranskom prvenstvu, koje je održano takođe u Beogradu“, izjavio je Milanović posle potpisivanja ugovora.

Osvedočeni smo prijatelj afirmisanih klubova i sportista, ali i mladih talenata. Kompanija „Dunav osiguranje“ uvek je nastojala da podrži projekte koji doprinose sportu, zdravom takmičarskom duhu i oslonac su mladima, dodao je Milanović.

„Trudili smo se da budemo uz prave vrednosti, a mladi i sport će i dalje biti naš prvi izbor. Uz podršku države i veliki uloženi trud, verujem da ćemo svi biti na visini zadatka i opravdati ukazano poverenje. Siguran sam da će se ovo prvenstvo pamtiti po brojnim ličnim i svetskim rekordima, ali i domaćinskoj atmosferi po kojoj je Srbija poznata. U ime „Dunav osiguranja“ svim takmičarima želim rekordne rezultate i medalje, a Srpskom atletskom savezu i organizacionom odboru mnogo uspeha u realizaciji takmičenja i ispisivanju nove stranice u istoriji atletike“, istakao je Milanović.

Direktor „Atletika 2022“ Momirović rekao je da je svima jasno da je u organizaciji jednog velikog takmičenja kao što je Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici sigurnost svih učesnika, takmičara i organizatora najvažnija.

„Kompanija „Dunav osiguranje“ bila je sa nama i 2017. godine kada smo organizovali najveći evropski atletski događaj u istoriji Srbije, a sada smo ponovo zajedno kada organizujemo najveći sportski događaj svetskih razmera, u istoriji Srbije. Siguran sam da ćemo i ubuduće sarađivati i da ćemo i naredne velike događaje organizovati zajedno jer mi se uz Kompaniju „Dunav“ osećamo sigurnije. Hvala vam na poverenju“, poručio je Momirović.

Direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković istakao je da je ugovor sa kompanijom „Dunav osiguranje“ najvredniji u organizaciji.

„Veliki zahvalnost i ponos što smo nastavili saradnju koju smo počeli još 2013. godine, malo ko se seća da je „Dunav“ bio sponzor Evropskog prvenstva u krosu, koje je bilo najbolje organizovano ikada, a zatim 2017. godine kada smo organizovali najbolje Evropsko prvenstvo. Sada nastavljamo saradnju osiguranje od svih rizika, a verujte da je ugovor posebno vredan zbog globalne pandemije korona virusa. „Dunav osiguranje“ preuzima rizik i osigurava ceo događaj, od velikog broja rizika. Nadam se da ćemo se svi zajedno radovati novim svetskim rekordima koji će biti postignuti u Beogradu“, rekao je Branković.

Verujem da će ljudi u Srbiji na sebi svojstven način uzvratiti podršku prijatelju Svetskog atletskog prvenstva, Kompaniji „Dunav“, da će osigurati sebe i članove svoje porodice, automobile, sve ono što „Dunav“ ima u ponudi, naglasio je Branković.

On je posebno naglasio da je posle sjajne organizacije Evropskoig prvenstva država na čelu sa predsednikom Vučićem tražila da se Beograd kandiduje i za dobija nje Svetskog prvenstva, koliko god to u nekom trenutku izgledalo nerealno.

„Uspeli smo i postali najmanja država koja je u istoriji dobila organizaciju Svetskog prvenstva. Biće to najbolja promocija Beogarda i Srbije, prenosi će ići u više od 100 zemalja, oko 850 stranih novinara se akreditovalo, plus 4.500 ljudi, od čega oko 1.000 atletičara, koji će boraviti u Beogradu desetak dana“, poručio je Branković.

Srpski reprezentativac Strahinja Jovančević rekao je da je velika stvar kvalifikovati se na Svetsko prvenstvo i biti među najboljima.

„Moj prvi cilj bio je da se kvalifikujem, pa tek onda dođem u situaciju da dajem neke predikcije. Ja lično sam možda i najbolji primer koliko je sigurnost svakog sportiste važna jer sam pre dve nedelje imao kovid. Jako je dobro što je „Dunav osiguranje“ tu uz nas u slučaju da se desi nešto neplanirano“, izjavio je Jovančević i dodao da se nada da će na takmičenju pružiti i više od maksimuma jer podrška domaće publike uvek može da „donese neki centimetar više“ kao što je bio slučaj sa Ivanom Španovićem 2017. godine.

Ujedno, organizatori šampionata danas su predstavili i medalje koje će osvojiti najbolji atletičari sveta.

(Tanjug)

