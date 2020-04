Koprivica o ABA: Bilo koje rešenje neće biti pravedno

BEOGRAD – Profesor Vladimir Koprivica, jedan od najcenjenijih stručnjaka u oblasti kondicije, koji je zadužen za fizičku pripremu košarkaša Partizana, izjavio je da su pitanje šampiona i ispadanje iz prvenstva dva najveća problema sa kojima je suočena regionalna ABA liga.

„Najlakše se rešiti problem ispadanja iz lige. Jednostavno se može doneti odluka da se ABA liga proširi, pa da naredne sezone ispadne veći broj ekipa. To je bezbolno i možda pravedno, jer treba da uđu u ABA ligu oni koji su zaslužili, a da ne ispadne niko, jer to nije rešeno na terenu“, rekao je Koprivica Tanjugu.

Profesor Koprivica ističe da će odluka od prvaku regona biti doneta u odnosu na to kako se će se rešiti situacija u Evroligi i smatra da se ABA lige neće tu mnogo ni pitati.

„Pitanje je kako će se klubovi odnositi prema tome, kakav će stav zauzeti. Partizan je bio prvi i bez obzira na poslednje kolo. Mi smo se veoma radovali tom plej-ofu, jer smo bili u izvanrednom trenutku, bili smo u formi i imali smo dobru atmosferu. Svi igrači su bili zdravi i postojalo ono što ja osetim, a to je kada na terenu vidite da se neko raduje utakmici i da je siguran da će pobediti, da uopšte ne misli da može da izgubi. Mnogo smo se radovali tome što je sledilo i onda je došao prekid“, rekao je Koprivica.

Kako kaže, moguće je više reseenja, ali da se dva nameću za zavrsetak takmičenja na Jadranu.

„Moguće je više resenja, ali dva su osnova. Ili će se sezona poništiti ili će priznati Partizanu da je bio najbolji u regularniom delu. Sa tim se verovatno neće složiti klubovi koji su imali šansu da zauzmu to mesto posle plej-ofa. Sve je neizvesno. Ja sam u Partizanu i da ga proglase šampionom, to nije isti osećaj kao kada to na terenu zaslužite“.

Koprivica ističe i da niko ne treba da misli da će neko da likuje ako bude proglašen šampionom.

„Ostaje nedorečenost i ne može se tome radovati neko ko iskreno voli sport i živi u njemu. Sa druge strane, problem je i da sve to što smo radili bude poništeno. Šta smo radili – ništa, zašto smo bili najbolji…Ili ovi drugi klubovi, koji su postigli neki uspeh, rezultat… Zašto da se sve to ođednom negira… Ni to nije lako. Bilo koje rešenje niti je pravedno niti jednostavno. U ovom trenutku ljudski životi su najvažniji. Vratiće se sport, biće još, sezona i ovo će se jednom juče zvati“.

On ističe da je cela situacija košarkašima Partizana teško pala i da su mnogi otišli u SAD da budu sa svojim porodicama, a dodaje i da su treneri iz stručnog štaba stresno doživeli celu situaciju.

„Trinikijeriju je bilo najteže, jer je njegova porodica bila usred pandemije u Italiji. Čujemo se, kaže da je sve mnogo bolje“, zaključio je Koprivica.

(Tanjug)