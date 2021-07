Korona „diktira“ pravila, ali Igre će pobediti

TOKIO – Samo tri dana ostalo je do početka Olimpijskih igara u Tokiju, korona „diktira“ pravila, ali bez obzira na veoma stroge kovid protokole, izvesno je da će „izgubiti utakmicu“ protiv sportista širom sveta.

Najveći broj njih stigao je već u glavni grad Japana, stigli su i novinari, a među njima i izveštač Tanjuga.

Kada dobijete dozvolu da uđete u zemlju to u prevodu znači sledeće: bili ste negativni na tri testa u poslednja 72 sata i prošli ste proceduru od 11 koraka na aerodromu, koja „iscrpi“ i one koji dolaze i one koji ih kontrološu.

Čak i poslovično organizovani Japanci nisu baš u potpunosti sigurni šta je sve dozvoljeno, a šta nije, pa sve bude lakše kada umesto tri dana karantina dobijete nešto „mekši“ režim.

Jedino što se ne može izbeći su testiranja, ali i tu ima dobra vest – ne testiraju vas baš svaki dan, to rade prva tri dana, potom na četiri, dakle „samo“ sedam puta za tri nedelje.

Srpski tim kompletiraće se sutra dolaskom najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, ne računajući atletičare, koji se tradicionalno takmiče u drugoj nedelji Igara.

Ukupno 86 sportista sa srpskom zastavom pokušaće da „popravi“ rezultat iz Rija kada je osvojeno osam medalja.

Srpski tim održaće u sredu veliku konferenciju za medije u Tokiju, u četvrtak je ceremonija svečanog otvaranja, a već u petak prva takmičenja i prilika za prve medalje.

(Tanjug)

