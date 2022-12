Kosanović: Mnogo mi je teško, pamtiću njegov osmeh i prkos koji je nosio

NOVI SAD – Šokiran sam. Mnogo mi je teško. Sve ovo zaista nisam očekivao. Imao sam informaciju da stvari idu na bolje. Doduše, znao sam da je u bolnici, a kada od lekara čuješ i upoznaš se kakva je to bolest, prosto se naježiš, rekao je Tanjugu fudbalski trener Milorad Kosanović i veliki prijatelj Siniše Mihajlovića.

Mihajlović je preminuo danas nakon dve i po godine borbe protiv leukemije.

“ Ipak, poznavajući njega, njegovu telesnu i mentalnu strukturu, mislio sam da će on sve to uspeti da pobedi. Ako me pitate po čemu ću ga pamtiti, pre svega po njegovom osmehu, ali i po prkosu koji je nosio u sebi. Njemu jednostavno ništa nije bilo teško“, izjavio je Kosanović.

(Tanjug)

