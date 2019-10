Kosanović: Protiv Radnika da nastavimo seriju pobeda

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Milorad Kosanović izjavio je da u 14. kolu Superlige protiv Radnika očekuje nastavak serije i petu pobedu u nizu, četvrtu u prvenstvu.

„Neće biti lako, ali bilo bi sjajno da ovu seriju mečeva u ritmu subota-sreda završimo sa stopostotnim učinkom. Nakon toga nas čekaju dva neugodna gostovanja protiv TSC-a i Proletera i bilo bi odlično da ih dočekamo sa ozbiljnom serijom pobeda. Nama su bodovi neophodni u borbi za mesto u vrhu tabele i daćemo sve od sebe da ih uknjižimo. Radnik svakako neće doći ovde bez želje da se takmiči, dokaže i napravi iznenađenje. Mi smo toga svesni i zato moramo da se dobro spremimo i da budemo još bolji nego na prethodne četiri utakmice“, rekao je Kosanović na konferenciji za medije.

Prema njegovim rečima, tim raste iz kola u kolo, stabilniji je, ali uočava neke momente koji moraju da se „očiste“, ali i neke nove dobre koje moraju da se ponavljaju.

„Definitivno smo na dobrom putu. Još jednom ponavljam da nam je pobeda neophodna i ja sam ubeđen da će moji momci istrajati i doći do nje u duelu sa Radnikom. Oni ovde dolaze posle poraza od Zvezde sa 5:0, svakako da nisu u dobroj situaciji, ali to ne mora ništa da znači. Mi moramo da svoj posao odradimo maksimalno i samo tako ćemo doći do uspeha“, istakao je Kosanović.

Utakmica između Radničkog i Radnika igra se sutra od 15.30 sati na Čairu.

(Tanjug)