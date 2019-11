Kosanović: Želimo sve pobede do kraja, prvo u Ivanjici

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Milorad Kosanović izjavio je danas da protiv Javora u Ivanjici očekuje da njegova ekipa pokaže reakciju i prekine seriju negativnih rezultata.

„U nezgodnom trenutku posle svega što nam se izdešavalo dolazi ovo gostovanje u Ivanjici. Do kraja polusezone imamo još četiri utakmice, a čak tri ćemo igrati u gostima. Ali šta je tu je. Naša je obaveza da da pružimo maksimum i da se borimo do poslednjeh daha za pobedu. Ne postoji nijedan razlog da ne budemo optimisti. Pred nama je težak period, ali ne vidim zašto mi ne bismo dobili sve utakmice do kraja“, rekao je Kosanović na konferencikji za medije.

On je potom podrobnije analizirao narednog protivnika.

„Uzeli su bod Crvenoj zvezdi, a potom su izgubili od Partizana 6:2, u meču u kojem su mogli da prime dvocifren broj golova. Ali ni jedno ni drugo nije mera vrednosti Javora. To je poletan i snažan tim, koji igra agresivno kada je domaćin i morate da im odgovorite na isti način. Ali, pored snage morate da pokžate i znanje , tako da ćemo mi probati da sve to demonstriramo u Ivanjici i dođemo do dobrog rezultata za nas“, poručio je Kosanović.

Utakmica 18. kola Superlige između Javora i Radničkog igra se sutra od 16 sati.

(Tanjug)