Košarka: Lavice se borile ko lavice, ali Španija ipak u finalu (foto)

Srpske košarkašice izgubile su dramatično polufinale Evrobasketa u „Štark areni“ od aktuelnog šampiona „starog kontinenta“ Španije – 66:71 (11:21, 19:16, 20:21, 16:13).

„Crvena furija“ ostala je noćna mora za naše „lavice“, jer je to reprezentacija koju naše košarkašice nikada nisu pobedile.

A mogle su izabranice selektora Marine Maljković večeras da prekinu tu crnu tradiciju, ali su platile cenu lošem početku meča, pa će se u nedelju u 17.30 boriti sa Velikom Britanijom za bronzu.

U finalu će se, takođe sutra, u 20.30 sastati Španija i Francuska.

