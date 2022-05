Košarkaš Ivica Zubac za Tanjug: Niko na svetu ne može da zaustavi Jokića

Ne postoji košarkaš na svetu koji može da čuva Nikolu Jokić. On ako nekada ima lošu utakmicu, to nije do odbrane, nego je do njega jer je imao loš dan, pa je zasluženo opet MVP NBA lige, kaže centar LA Klipersa Ivica Zubac.

Hrvatski košarkaš kao promoter Adidasa stigao je u Beograd na Fajnal-for Evrolige, a u intervjuu za Tanjug govorio je o svojoj sezoni u NBA ligi, Luki Dončiću, kao i o završnici najjače lige na svetu i Evrolige.

(Tanjug)

