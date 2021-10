Košarkaš ostaje bez 200.000.000 – jer neće da se vakciniše

Kajri Irving, jedan od najboljih plejmejkera sveta, odbija da se vakciniše i zbog toga će biti uskraćen za dodatnih 200 miliona dolara, saopštio je jedan od najuglednijih NBA novinara Šems Čaranija.

Irving, košarkaš Bruklin Netsa, tema je broj jedan u američkim sportskim medijima jer ne želi da se vakciniše protiv virusa korona, te samim tim nije u mogućnosti da igra utakmice pred domaćom publikom.

Grad Njujork pre nekoliko meseci izdao je zakon po kom je posećivanje javnih mesta moguće jedino uz potvrdu o vakcinaciji, pa to važi i za košarkaše Netsa i Niksa koji igraju utakmice u „Barklajs centru“ i „Medison Skver Gardenu“.

Sve dok se ne vakciniše, Irving neće moći da igra u Njujorku, a Bruklin Netsi saopštili su da neće biti na raspolaganju treneru ni na gostujućim mečevima, te rizikuje da propusti celu sezonu.

Zbog toga će izgubiti 16.000.000 dolara, pošto će ga Bruklin kazniti za svaku propuštenu utakmicu na domaćem terenu, a potencijalno na stolu ostavlja i dodatnih 185.000.000 koliko je trebalo da mu iznosi novi ugovor.

Netsi su želeli da produže saradnju sa Irvingom, ali ova situacija znatno menja položaj franšize iz Njujorka i američki novinar Šems Čaranija navodi da mu Bruklin neće ponuditi saradnju dok se ne vakciniše.

"I'm told that Kyrie has no plans to get vaccinated. … He's leaving another $16M on the table as well as a potential $185M extension, so he stands to lose about $200M." — @ShamsCharania pic.twitter.com/6xYWVyHfqY

