Košarkaši Crvene zvezde pobedili Valensiju

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras kao domaćini Valensiju sa 82:64 (11:12, 28:18, 22:19, 21:15), u meču 24. kola Evrolige.

Domaći sastav do pobede je predvodio Nemanja Nedović sa 27 poena.

Kod Valensije jedini dvocifreni su bili Kris Džons sa 11 i Demijan Inglis sa 10 poena.

Zvezda je zabeležila 10 pobeda i 14 poraza i nalazi se na 13. mestu na tabeli, a Valensija je na 11. poziciji sa skorom od po 12 pobeda i poraza.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Barselonu, dok će Valensija gostovati Albi.

Prva četvrtina u Beogradskoj areni donela je kvalitetne odbrane na obe strane. Prvih 10 minuta pred oko 15.000 gledalaca bilo je neefikasno, postignuto je svega 23 poena – 11:12.

Valensija je zonskom odbranom iznenadila, ali i namučila crveno-bele, koji se nisu najbolje snalazili u organizaciji. S druge strane, čvrstom odbranom Zvezde, španski tim imao je problema, ali ipak je uspeo da bude u blagoj prednosti.

Ulaskom Miloša Teodosića, Zvezda je zaigrala mnogo bolje i serijom 12:0 na početku druge četvrtine došla do dvocifrene prednosti.

Protok lopte u napadima crveno-belih funkcionisao je vrlo dobro, Nemanja Nedović dodatno je razigrao Zvezdu koja je u par navrata stizala i do 15 poena prednosti, ali je Valensija do poluvremena uspela da dođe do jednocifrenog zaostatka – 39:30.

Valensija je nešto bolje počela treću deonicu, ali Zvezda je uzvratila preko vrlo raspoloženog Nemanje Nedovića. Igralo se uglavnom poen za poen, Zvezda je održavala prednost dobrom organizacijom napada, ali i kvalitetnom odbranom.

Do kraja susreta Zvezda je bez većih problema sačuvala prednost i upisala 10. trijumf.

(Beta)

