Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Fenerbahčea u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na svom terenu u Beogradu od Fenerbahčea 91:96 (24:21, 19:28, 18:21, 30:26), u meču 21. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Kodi Miler-Mekintajer sa 23, Ajzea Kenan 17, Filip Petrušev sa 12 i Ognjen Dobrić sa 10 poena.

Fenerbahče je do pobede predvodio Najdžel Hejs-Dejvis sa 27 poena, a pratili su ga Tarik Biberović i Nikolo Meli sa po 16 poena.

Zvezda je osma sa 12 pobeda i devet poraza, a Fenerbahče je na četvrtom mestu sa 13 pobeda i sedam poraza.

Nakon izjednačenog početka na prvi tajm-aut posle pet minuta igre se otišlo nerešenim rezultatom 11:11. Zvezdu je na početku meča predvodio Miler-Mekintajer sa sedam poena.

Crveno-beli su zahvaljujući dobrim procentima šuta, posebno za tri poena (4/5), na prvu pauzu otišli sa tri poena prednosti 24:21.

Fenerbahče je u drugu deonicu ušao trojkama Melija i Biberovića i posle dva minuta igre u nastavku poveo 24:27, Zvezda je odgovorila poenima Kenana, a trener gostiju Jasikevičijus je zatražio tajm-aut.

Nakon tajm-auta Fenerbahče je vezanim trojkama Biberovića i Žagarsa poveo 28:33, ali je seriju gostiju iz Istanbula prekinuo trojkom Petrušev.

Posle poena Teodosića i Petruševa, Zvezda je prišla na tri poena zaostatka 38:41 na minut i po do poluvremena, ali je Fenerbahče odgovorio poenima Hejs-Dejvisa i Hola na pauzu otišao sa šest poena prednosti 43:49.

Zvezda je odigrala loše u odbrani prvo poluvreme, dozvolila gostima dosta otvorenih šuteve, što je Fenerbahče iskoristio sa 10 postignutih trojki iz 20 pokušaja u tom delu igre.

Nastavio je i u drugom poluvremenu Fenerbahče sa dobrim šutem, i posle nove otvorene trojke koju je pogodio Meli stigao do dvocifrene prednosti 45:55.

Zvezda je nastavila sa lošom igrom u napadu i posle poena Gudurića i Hejs-Dejcisa Fenerbahče je to iskoristio i stigao do plus 16 (45:61).

Odgovornost je u tom trenutku preuzeo Ajzea Kenan i sa osam vezanih poena doveo Zvezdu na minus osam (56:64) dva minuta pre kraja treće deonice. Fenerbahče je uspeo da zaustavi nalet Zvezde, ponovo ode na dvocifrenu prednost, ali je trojkom Miler-Mekintajera u poslednjim sekundama četvrtine Zvezda u poslednju deonicu ušla sa devet poena zaostatka (61:70).

Nakon poena Gudurića Fenerbahče je osam minuta pre kraja stigao do plus 13 (66:79). Zvezda je uspela da „pronađe“ ritam u napadu, ali je loše igrala u fazi odbrane i gosti su uspevali da održavaju dvocifrenu prednost.

Na dva i po minuta pre kraja Zvezda je uspela da priđe na minus devet 80:89, a Jasikevičijus je zatražio tajm-aut, nakon kog je Mekkolum pogodio trojku i odveo Fenerbahče ponovo na dvocifrenu prednost.

Zvezda je u samoj završnici pokušala agresivnim presingom po celom terenu da se vrati u meč, ali sve što je uspela jeste da smanji zaostatak Fenerbahčea i ublaže poraz.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Makabi, dok će Fenerbahče u Istanbulu ugostiti Žalgiris.

(Beta)

