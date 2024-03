Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Makabija u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras kao domaćini od Makabija sa 80:84 (21:17, 26:14, 14:22, 19:31), u meču 29. kola Evrolige.

Najbolji kod Zvezde bio je Jago Dos Santos sa 20 poena i sedam asistencija, a pratili su ga Adam Hanga sa 13, Džavonte Smart sa 12 i Džoel Bolomboj sa 11 poena.

Makabi su do pobede predvodili Bonzi Kolson sa 23 i Džoš Nibo sa 18 poena.

Zvezda je na 16. mestu sa 10 pobeda i 19 poraza, a Makabi je na osmoj poziciji sa 16 pobeda i 13 poraza.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Panatinaikos, dok će Makabi ugostiti Asvel.

Zvedzda je od starta meča uspela da nametne sporiji ritam, koji joj više odgovara, i togom čitave prve četvrtine je bila u prednosti, a na prvu pauzu je otišla sa plus četiri 21:17.

Crveno-beli su i u nastavku bili bolji rival na terenu, i zahvaljujući prvenstveno dobroj odbrani, sredinom druge deonice stigli do dvocifrene prednosti 33:22. Na dva i po minuta do kraja poluvremena Zvezda je posle trojke Dos Santosa stigla i do maksimalnih plus 16 (41:25).

Makabi je odigrao veoma loše u napadu, uz loše procente šuta, što je Zvezda uspela da iskoristi i na pauzu ode sa velikom prednošću (47:31).

Gosti su zaigrali mnogo čvršće u nastavku i iz dobre odbrane stekli sigurnost i u šutu i predvođeni Vejd Boldvinom uspeli da prepolove prednost Zvezde i u poslednju deonicu uđu sa osam poena zasotatka 53:61.

I poslednju deonicu Makabi je bolje počeo, postepeno smanjivao prednost crveno-belih, da bi na pet minuta do kraja meča stigao i do tri poena prednosti. Zvezda je u prvih šest minuta poslednje deonice postigla samo dva poena i dozvolila Makabiju da stigne i do sedam poena prednosti 63:70.

Na dva minuta do kraja meča, posle duela sa Bonzi Kolsonom povredio se Jago Dos Santos i nakon ukazane pomoći na parketu morao je da napusti teren i ode u svalačionicu.

Nakon trojke Hange, Zvezda je uspela da smanji razliku na samo dva poena 74:76, ali je Makabi bio sigurniji u samoj završnici i stigao do vašne pobede u borbi za plej-of.

(Beta)

