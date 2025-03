Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo poraženi od Bajerna

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Minhenu od Bajerna 82:100 (22:20, 15:32, 18:25, 27:23), u meču 28. kola Evrolige.

Jedini dvocifreni kod Zvezde bili su Ajzea Kenan sa 15, Džoel Bolomboj sa 12, uz 19 skokova, i Kodi Miler-Mekintajer sa 11 poena.

Bajern je do pobede predvodio Karsen Edvrds sa 30 poena, a pratili su ga srpski internacionalac Vladimi Lučić sa 18 i Šabaz Nejpir sa 16 poena.

Zvezda je šesta sa 16 pobeda i 12 poraza, a Bajern je na petom mestu sa 17 pobeda i 11 poraza.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Milano, dok će Bajern ugostiti Efes.

Zvezda je bolje ušla u meč, i poenima Miler-Mekintajera, povela sa 9:0, a Bajern je tek posle skoro četiri minuta igre stigao do prvih poena.

Nakon tajm-auta koji je zatražio trener Bajerna Herbert, domaći tim je zaigrao bolje i prišao na poena zaostatka 16:15, a nakon trojke Gifaja i do izjednačenja 18:18.

Nakon poena Brankovića posle tri minuta igre u drugoj deonici Bajern je prvi put poveo na meču 29:30. Nastavila je Zvezda sa lošijom igrom u fazi napada, što je Bajern iskoristio i minut do poluvremena stigao i do dvocifrene prednosti 37:47.

Crveno-beli su posle 20 minuta igre imali 10 izgubljenih lopti, što su Bavarci u potpunosti iskoristili i na poluvreme otišli sa 15 poena prednosti 37:52.

Bajern je drugo poluvreme otvorio trojkama Lučića i Nejpira i posle nešto manje od dva minuta igre u nastavku stigao do plus 21 (37:58), a nakon poena Fojtmana i Edvardsa do plus 27.

Jedini raspoložen kod Zvezde u tom delu igre kod Zvezde je bio Kalinić sa osam vezanih poena, ali to nije bilo ni blizu dovoljno i Bajern je do kraja treće deonice zadržao visoku prednost (55:72).

Nakon tri minuta igre u poslednjoj deonici, Zvezda je posle dve vezane trojke Kenana, uspela, posle dugo vremena, da spusti prednost Bajerna ispod 20 poena (65:82), ali je Bajern odgovorio trojkama Lučića i Edvardsa i ponovo stigao do plus 23 i rešio pitanje pobednika.

u završnici meča, igrači Bajerna su se opustili što je Zvezda iskoristili, ali sve što su uspeli da urade crveno-beli jeste da ublaže poraz.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com