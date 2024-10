Košarkaši Crvene zvezde zabeležili prvi evroligaški poraz u sezoni protiv Barselone

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su danas na svom terenu u Beogradu posle produžetaka od Barselone 94:98 (25:26, 22:18, 19:19, 18:21, 10:14) u četvrtom kolu Evrolige.

Najefikasniji su ekipi Crvene zvezde bili su Jago dos Santos sa 23 poena, Nikola Kalinić sa 19 poena i Džoel Bolomboj sa 11 poena.

U ekipi Barselone najefikasniji su bili Kevin Panter sa 26 poena, Jan Veseli sa 19 poena i Džabari Parker sa 13 poena.

Zvezda je imala probleme u napadu na početku utakmice, izgubila je tri puta loptu u prva četiri minuta, pa je Barselona, predvođena sa šest poena Kevina Pantera, povela 13:7 na šest minuta do kraja prve četvrtine.

Zvezda je napravila seriju 12:4 na tri minuta do kraja prve četvrtine, i, nakon pogođenih trojki Nikole Kalinića i Miloša Teodosića, povela 19:17.

Plejmejker Zvezde Jago dos Santos pogodio je dve trojke na kraju prve četvrtine, ali je centar Barselone Jan Veseli sa osam poena na kraju deonice pomogao svom timu da završi prvu četvrtinu sa vođstvom 26:25.

Na početku druge četvrtine su oba tima igrala dosta brzim tempom, sa po nekoliko izgubljenih i ukradenih lopti na obe strane, a vođstva su se smenjivala.

Zvezda je prednost stečenu na šest minuta do kraja druge četvrtine zadržala sve do poslednjeg minuta, kad je centar Barselone Vili Ernangomez košem posle ofanzivnog skoka izjednačio na 44:44 na dve sekunde do kraja druge deonice.

U poslednjem napadu druge četvrtine, plejmejker Zvezde Kodi Miler-Mekintajer je nakon dodavanja Miloša Teodosića iz auta, isfinitirao dva igrača Barselone i pogodio trojku za prednost svog tima 47:44 na kraju druge deonice.

Barselona je bolje počela treću četvrtinu i serijom 10:2 stekla prednost 54:49.

Zvezda je trojkama Majka Dauma i Kalinića brzo vratila vođstvo 55:54 na pet minuta do kraja treće četvrtine.

Startni centar Zvezde Džoel Bolomboj zaradio je četvrtu ličnu grešku na minut do kraja treće četvrtine.

Zvezda je imala vođstvo 65:56 na dva minuta do kraja treće četvrtine, ali je Barselona, potpomognuta sa dve trojke Darija Brizuele, serijom 7:1 smanjila Zvezdinu prednost na 66:63.

Timovi su smenjivali vođstva većim tokom četvrte četvrtine i utakmica je na dva minuta do kraja bila izjednačena 80:80.

Oba tima su bila u bonusu, prvo je Jago dos Santos doneo Zvezdi prednost 82:80 sa dva pogođena slobodna bacanja, pa je plejmejker Barselone Nikolas Laprovitola napad posle pogodio jedno slobodno bacanje da smanji vođstvo Zvezde na 82:81 na minut do kraja četvrte četvrtine.

Posle „mrtve lopte“ na 26 sekundi do četvrte četvrtine, Bolomboj je nadskočio Veselog pri podbacivanju lopte i doneo Zvezdi posed.

Nekoliko sekundi potom je trener Barselone Džoun Penjaroja dobio tehničku grešku zbog prigovora sudijama, a bek Zvezde Ajzeja Kenan je promašio slobodno bacanje. Sudije su posle većanja donele odluku da se lopta dodeli Barseloni, jer košarkaši Zvezde nisu prešli polovinu terena za osam sekundi.

Panter je u narednom napadu pogodio trojku iz driblinga i doneo Barseloni prednost 84:82, da bi sledeći posed Jago dos Santos ušao u reket i pogodio polaganje za izjednačenje 84:84 na četiri sekunde do kraja četvrte četvrtine.

Panter je u poslednjoj sekundi četvrte četvrtine šutnuo trojku iz driblinga za pobedu Barselone, ali je promašio.

Zvezda je stekla prednost na početku produžetaka, ali je Panter trojkom iz driblinga doneo Barseloni vođstvo 96:93 na 53 sekunde do kraja utakmice.

Jago dos Santos je nakon faula na zemlji na sedam sekundi do kraja pogodio jedno slobodno bacanje dok je drugo promašio. Bolomboj je uhvatio skok u napadu, ali je Panter presekao njegovo dodavanje i poentirao na drugoj strani terena za pobedu Barselone 98:94.

Crvena zvezda i Barselona imaju po tri pobede i poraz.

Crvena zvezda će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Real Madrida, dok će Barselona dočekati Asvel.

