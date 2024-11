Košarkaši Partizana pobedili Olimpijakos u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni ekipu Olimpijakosa sa 78:70 (16:25, 22:11, 12:21, 28:13), u utakmici 12. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 15 poena, uz osam asistencija i četiri skoka, Ife Lundberg je postigao 13 poena, uz po četiri skoka i asistencija, a Brendon Dejvis je zabeležio 12 poena i pet uhvaćenih lopti.

U ekipi Olimpijakosa bolji od ostalih je bio Evan Furnije sa 16 poena, srpski košarkaš Nikola Milutinov postigao je 13 poena, uz osam skokova, dok je Alek Piters zabeležio 12 poena i osam uhvaćenih lopti.

Olimpijakos nakon prekida niza od šest uzastopnih pobeda ima skor 8/4 u Evroligi, dok su crno-beli zabeleži drugi vezani trijumf i imaju četiri pobede posle 12 utakmica.

Olimpijakos je od početka meča bio u vođstvu, a već u četvrtom minutu posle trojke Tomasa Vokapa dolaze i do prve dvocifrene prednosti – 5:15. Nastavili su gosti sa dobrim šutem za tri i posle pogotka Furnijea stižu do 13 poena razlike (8:21), a do kraja prve deonice crno-beli su uspeli da smanje zaostatak na devet poena razlike (16:25).

Pet i po minuta pre kraja prvog poluvremena Partizan prilazi na pet poena zaostatka (27:32), nakon zakucavanja Balše Koprivice. Nastavio je u istom ritmu Koprivica i posle još jednog zakucavanja Partizan prilazi na minus dva (31:33).

Treće zakucavanje Koprivice donelo je crno-belima i prvo vođstvo na meču – 36:34, a na veliki odmor Partizan odlazi uz vođstvo 38:36. Drugu četvrtinu domaći tim dobio je rezultatom 22:11.

Olimpijakos je u trećoj četvrtini četiri puta dolazio do koša uz faul, što je napravilo presudnu razliku u ovoj deonici. Grčki tim je treću četvrtinu dobio rezultatom 12:21 i u poslednji deo meča ulazi sa sedam poena razlike (50:57).

Partizan početkom četvrte četvrtine sa četiri vezana poena Karlika Džonsa prilazi na tri poena zaostatka (57:60), a ubrzo sa dve trojke Dejvisa i Karlika Džonsa crno-beli prelaze u vođstvo (63:62).

U nastavku meča Partizan pravi seriju 7:0 i poenima Dejvisa tri minuta pre kraja stiže do devet poena prednosti (72:63). Do kraja meča crno-beli nisu dozvolili atinskoj ekipi da ih ozbiljnije ugrozi.

Partizan u narednom kolu dočekuje Žalgiris, a Olimpijakos gostuje Monaku.

(Beta)

