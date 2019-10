Košarkaši Partizana pobedili Tofaš u Evrokupu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu turski Tofaš sa 93:80 (15:27, 30:22, 21:17, 27: 14), u utakmici drugog kola Grupe B u Evrokupu i ostvarili drugu pobedu.

Partizan je predvodio Rade Zagorac sa 26 poena, pet skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte. Dobru partiju prikazali su i kapiten Novica Veličković 15 poena, sedam skokova i četiri asistencije, Kori Volden sa 12 poena i sedam asistencija i Nemanja Gordić sa 12 poena.

Najefikasniji u ekipi Tofaša bio je Devin Vilijams sa 18 poena i pet skokova, Tarik Filip postigao je 16 poena, osam asistencija i šest skokova, a 16 poena dodao je i Di Džej Vajt.

Tofaš je od početka bio u vodjstvu, dok se Partizan mučio i u napadu i u odbrani. Gosti iz Turske su već u prvoj deonici stigli do dvocifrene prednosti (9:19), na početku druge četvrtine imali su i plus 14 i tu prednost su čuvali sve do finiša poluvremena.

Partizan je tada zaigrao čvršće u odbrani i zahvaljujući Zagorcu na odmor je otišao sa samo četiri poena zaostatka – 45:49.

„Trojkama“ Zagorca, Voldena i Jaramaza, Partizan je posle tri i po minuta igre u trećoj četvrtini stigao i do prvog vodjstva na meču (54:52), ali nije uspeo da se do kraja te deonice „odlepi“ pa se u poslednju četvrtinu ušlo nerešenim rezultatom – 66:66.

Zagorac je i na početku poslednje četvrtine bio taj koji je „vukao“ Partizan i zahvaljujući njemu crno-beli su stigli do plus četiri (74:70).

Partizan je sredinom poslednje četvrtine stigao do devet poena prednost, a jedan od zaslužnih za to bio je kapiten Veličković. Prvo je sjajno odigrao u odbrani, potom je i „zakucao“ za 83:74 i to je bila najava trijumfa crno-belih pred oko 10.000 navijača u Areni.

Izabranici Andree Trinkijerija do kraja meča nisu dozvolili Tofašu da se vrati u meč, igrali su dobro na obe strane terena i na kraju su upisali i drugu pobedu u ovogodišnjem izdanju Evrokupa.

U trećem kolu, 17. oktobra, Partizan igra u Litvaniji protiv Ritasa, a Tofaš na gostovanju u Veneciji.

(Beta)