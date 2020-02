Košarkaši Partizana posle drame osvojili Kup Koraća

NIŠ – Košarkaši Partizana treći put uzastopno osvojili su Kup Radivoja Koraća, pošto su večeras u finalu u Nišu, posle produžetka, pobedili Crvenu zvezdu sa 85:84 (13:19, 18:15, 18:18, 29:26, 7:6).

Crveno-beli su 17,5 sekundi pre kraja regularnog dela meča imali pet poena prednosti, ali su dozvolili da ekipa Andree Trinkijerija izbori produžetak i potom slavi u dramatičnoj završnici.

Čvrstom odbranom na obe strane počela je finalna borba za trofej Kupa, a takav pristup prvo je doneo rezultat Partizanu koji je prvi stigao do plus pet.

Sa druge strene, Kevin Panter držao je priključak za crveno-bele, ali su Volden i Pejdž bili zaslužni što je branilac trofeja posle prvih 10 minuta imao višak od šest poena.

Nikola Janković na početku druge deonice sa četiri vezana poena doneo je crno-belim plus osam, ali da ta prednost ne raste pobrinuo se Lorenco Braun, koji je ubacio trojku, a kasnije je izborio i egal svom timu.

Jaramaz i Trifunović ubacili su važne poene, pa su izabranici Andree Trinkijerija držali rivala na odstojanju od tri poena.

Ovaj deo igre obeležile su i dve tehničke greške – jedna za Birčevića, druga Štimcu, koje su dosuđene posle koškanja nakon borbe za posed lopte.

Početak drugog poluvrema počelo je upozorenjem sudija zbog pogrdnog skandiranja navijača crno-beli Vesni ČCović, pa je kapiten Novica Veličković, kao i protiv FMP, morao da pozove pristalice na fer i sportsko navijanje.

Velika borba vođena je u trećoj deonici, koji je obeležilo igranje u serijama. Partizan je čuvao svoju prednost, ali je Zvezda poenima Gista i Štimca išala u korak sa rivalom.

Sa dve trojke uzvratili su Bričević i Pejdž, a na drugoj strani kada je bilo najpotrebnije pogađali su Štimac i Davidovac, da bi Panter trojkom doneo izjednačenje tri i po minuta pre kraja deonice.

Onda je na scenu stupio Zagorac, koji sa dva šuta sa 6,75 donosi plus šest, a istom merom uzvratio je Dženkins u samom finišsu.

Plus tri sa kraju treće deonice brzo je Partizan podigao na plus šest, ali je usledila serija crveno-beli od 7:0 kojom su došli do vođstva drugi put na meču.

Seriju Zvezde prekinuo je Volden sa linije za slobodna bacanja, ali već u sledećem napadu Braun pogodio trojku, a onda je i Beron bio precizan, što je ekipi Dragana Šakote donelo je plus četiri, pet minuta pre kraja meča.

Crno-bele u egal vratio je Volden šutem za tri poena, a tri i po minuta pre kraja Zvezda je imala minimalnu prednost.

Dve promašene trojke Voldena i Jaramaza, kaznio je Davidovac sa dva penala.

Pejdž je ubacio sa linije 6,75 za izjednačenje, a Beron je odmah uzvartio na isti način.

Loša organizacija napada crno-belih nije mogla da se ispravi u odbrani, pošto je Beron bio nezaustavljiv i nešto više od minut i po pre kraja odneo je svom timu pet poena viška.

Razigrani Braun još jednom je pokažao da je ovo njegovo veče, pogodio je za dva, Jaramaz je pogodio za tri, a na drugoj strani Davidovac je uradio isto i Zvezda je imala plus šest.

Poenima Pejdža Partizan je prišao na minus tri 17,5 sekundi pre kraja meča, Davidovac je dva puta bio precizana sa penala, a Pejdž još jednom vraća Partizan u život trojkom za 78:76, osam sekundi pre kraja.

Zbog faula Pantera, crno-beli su imali poslednji napad, u kom je Gist faulirao Pejdža koji je sa linje za slobodna bacanja pogađa oba puta za dodatnih pet minuta igre.

Posle minut i po igre u produžetku prva do koša je došla Zvezda, kada je precizan bio Gist, a na 80:80 izjednačio je Jaramaz, koji postiže još pet poena za novo vođstvo crno-belih.

Zvezda se sa četiri penala vratila na minus jedan, a Beron je promašio trojku 14,5 sekundi pre kraja produžetka.

Faul Štimca nad Mozlijem doneo je dva bačanja, koja nije ubacio. Trifunović je potom iznudio fal Brauna u napadu, promašio je oba bačanja, ali Zvezda nije imala vremena za napad, pa je Partizan dođao do novog trofeja.

(Tanjug)