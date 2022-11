Košarkaši Partizana sutra dočekuju Split

BEOGRAD – Košarkaši Partizana sutra od 19 sati dočekuju ekipu Splita u okviru sedmog kola regionalne ABA lige.

Samo dva dana nakon pobede nad Makabijem, Partizan igra utakmicu regionalne lige protiv Splita.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović istakao je da svakoj utakmici njegova ekipa mora da pristupi isto.

„Nova utakmica u ABA ligi. Mi treneri smo već uradili analizu protivnika, a na popodnevnom treningu ćemo prvo imati video sa igračima. Da izađemo sa informacijama pred njih i postavimo utakmicu. I da igrači koji nisu igrali odrade malo jači trening. Veliko poštovanje za ekipu Splita, kao i za sve protivnike u bilo kom takmičenju do sada“, izjavio je Obradović za zvanični sajt kluba.

Alen Smailagić je sinoć protiv Makabija odigrao prve minuta posle pauze od dva meseca. Pred utakmicu sa Splitom je poručio da je najbitnije da sutra njegova ekipa ostvari pobedu.

„Vratio sam se pravo u ritam utakmica na svaka dva dana. Do sada su moji saigrači iznosili taj teret i veoma sam srećan što sam konačno u prilici da budem sa njima na terenu i da se zajedno borimo. Idemo od treninga do treninga, od utakmice do utakmice. U ovom trenutku nam je najvažnije da protiv Splita dobro odigramo i dođemo do nove pobede pred našim navijačima“, izjavio je krilni centar Partizana.

Partizan trenutno zauzima drugu poziciju na tabeli ABA lige sa šest pobeda iz isto toliko utakmica, dok je Split na 11. mestu sa dve pobede i četiri poraza.

(Tanjug)

