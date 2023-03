Košarkaši Partizana večeras dočekuju Barselonu u 31. kolu Evrolige

BEOGRAD – Košarkaši Partizana danas od 20.30 časova dočekuju ekipu Barselone u utakmici 31. kola Evrolige.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je „crno-belima“ potrebna pamet i energija na nivou utakmice protiv Olimpijakosa.

„Znamo ih, već smo igrali protiv Barselone i znamo koji kvalitet imaju. To je ekipa napravljena da ode na ‘fajnal for’ i verovatno da proba da osvoji Evroligu. Igraju timski, igraju izuzetno čvrstu odbranu. Oni su tim koji je lider Evrolige po procentu uspešnosti u šutu za tri poena tako da su to neke osnovne stvari. Probali smo na njihovu igru da reagujemo sada na treningu i videćemo kako će to sutra da izgleda. Potrebna nam je pamet i energija na nivou utakmice protiv Olimpijakosa“, izjavio je Obradović za klupski sajt.

U prvoj utakmici ove sezone odigranoj u Španiji, Barselona je bila bolja rezultatom 79:68.

(Tanjug)

