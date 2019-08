Košarkaši Srbije odradili prvi trening u Fošan

FOŠAN – Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je danas prvi trening u Fošanu, gde će u subotu od 9.30 po srednjeevropskom vremenu, odigrati prvi meč na Svetskom kupu u Kini protiv Angole.

Kapiten Miroslav Raduljica podelio svoja iskustva u vezi sa velikim vrućinama i tehnikom disanja u Kini.

„Ima, stara kineska tehnika ulaska u halu, u klimatizovani prostor. Ili idete pravo u hotel, u sobu, jer nemate šta da radite napolju po takvoj vrućini. Ako niste navikli, bolje je biti unutra, a i svakako je bolje u hali“, rekao je Raduljica, a prenosi sajt Košarkaskog saveza Srbije (KS S).

Košarkaš kineskog Đangsua govorio je i o očekivanjima pred prvi meč na turniru.

„Imali smo dosta problema sa povredama, to svi znaju. Verujem da bismo bili još spremniji i uigraniji da nije bilo tih zdravstvenih problema. Dosta igrača je propustilo utakmice, na razlicite načine su sticali formu. S velikom željom ulazimo u celu pricu i za pocetak je to sasvim dovoljno“, rekao je on.

Upitan je i koliko povrede koje su se desile mogu da izbace ekipu iz ritma.

„Nadam se ne mnogo, jer su to sve profesionalci. Momci koji igraju na visokom nivou godinama i oni znaju to da to izbalansiraju. Neće biti problema. Bogdan Bogdanović je propustio nekoliko mečeva, Nemanja Bjelica takođe, Lučića nije bilo desetak dana. Ne treba da trošim reči, svi znamo ko su oni i kakvi su karakteri, verujem da neće biti problema“.

Krlini košarkaš Marko Simonović je bio vrlo zadovoljan uslovima u dvorani gde će se igrati grupna faza, zbog čega u ekipi vlada još veće nestrpljenje uoči početka Mundobasketa.

„U tonusu smo i jedva čekamo da počne turnir. Baš smo komentarisali kada smo došli u halu… Dvorana je prelepa, mi otvaramo turnir, želimo da počnemo da igramo ono gde se pobede broje. Imali smo dobar pripremni period, išli smo korak po korak od te prve utakmice protiv Borca, do susreta s Francuskom. U dobroj atmosferi i raspoloženju cekamo mec s Angolom“, rekao je Simonović.

Srbija je pripremni period završila bez poraza, a Simonović je istakao da veruje da ekipa može još bolje.

„Lično mislim da možemo još mnogo bolje, poslednjih dana nam nisu igrali neki kljucni igraci… Uz njih će to biti mnogo bolje i da će ekipe izgledati bolje“, rekao je i osvrnuo se na prvi meč na SP.

„Svakog protivnika izuzetno cenimo i pripremamo se najozbiljnije za svaki izazov. Znamo dosta o Angoli, naša skauting služba radi konstantno da nam sve lepo spremi za svaku narednu utakmicu“, a iskusni košarkaš poručuje da ce Srbija na turniru ići korak po korak.

„Činjenica je da imamo visoke ambicije, želimo da izgledamo dobro, da igramo dobro. Želimo da napadnemo vrh, ali da mi budemo zdravi prvo i igramo polako, pa cemo onda, nadam se, uspeti da ostvarimo naše želje. Prvo da rešimo Angolu, pa idemo dalje“, zaključio je Simonović.

Srbija će u grupi D, pored Angole, igrati i protiv Italije i Filipina.

(Tanjug)