Košarkaši Srbije pobedili Južni Sudan, u četvrtfinalu protiv Australije

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Lilu selekciju Južnog Sudana sa 96:85 (23:22, 24:22, 25:23, 24:17), u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe C Olimpijskih igara.

Srbija je takmičenje u grupi završila kao druga sa dve pobede i jednim porazom, i kao najbolja drugoplasirana selekcija u sve tri grupe u četvrtfinalu će igrati protiv Australije.

Srbiju su do pobede predvodili Bogdan Bogdanović sa 30 poena i osam asistencija i Nikola Jokić sa 22 poena i 13 skokova.

Najbolji kod Južnog Sudana bio je Karlik Džons sa 17 poena, 10 asistencija i pet skokova.

Nakon izjednačene prve deonica, Srbija je bolje ušla u drugu četvrtinu i stigla do osam poena prednosti, ali je Južni Sudan uspeo da odbije nalet i na tri minuta do poluvremena stigne do izjednačenja 39:39.

Do kraja poluvremena Srbija je uspela da vrati prednost i na pauzu je otišla sa plus tri 47:44.

Najbolji kod Srbije u prvom delu bio je Nikola Jokić sa 14 poena i osam skokova, a Južni Sudan je predvodio sa 10 poena i sedam asistencija.

Srbija je u poslednjih dva minuta treće deonica serijom 6:0 ponovo uspela da se odlepi na plus sedam, ali je Džons kožem u polsednjoj sekundi smanjio prednost i u poslednju četvrtinu se ušlo sa plus pet za Srbiju 67:62.

Nakon nove trojke Bogdanovića Srbija je na sedam i po minuta do kraja povela sa 78:71, a nakon trojke Micića i poena Gudurića stigla i do maksimalnih plus devet 83:74.

Srbija je sigurnom igrom u poslednja dva minuta ušla sa dvocifrenim plusom, i rešila pitanje pobednika.

Južni Sudan je treći u grupi sa jednom pobedom i dva poraza.

(Beta)

