Košarkaši Zvezde ponovo šampioni Srbije u košarci

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su večeras titulu šampiona Srbije, trijumfom sa 3:1 u finalnoj seriji Superlige nad Partizanom.

Zvezda je u četvrtoj utakmici pobedila kao gost rezultatom 76:75, košem Bilija Berona u poslednjoj sekundi.

Crvenoj zvezdi je to peta vezana titula šampiona Srbije u košarci. To joj je 20. trofej šampiona države.

Beron je sa 21 poenom bio najefikasniji u Zvezdi, Dejan Davidovac dao je 13, dok su po 11 za Partizan postigli Aleks Renfro i Djordje Gagić.

Poslednju utakmicu koju je Partizan igrao u hali „Aleksandar Nikolić“ kao domaćin, Zvezda je počela sa dve trojke, ali su crno-beli predvodjen Gagićem uspeli da preokrenu, a poenima Veličkovića stignu i do prve prednosti (11:9).

Usledili su trojka Jaramaza i poeni Nikole Jankovića i Alekseja Nikolića za prednost Partizana od 18:11, da bi izabranici Andree Trinkijerija na prvi odmor otišli sa šest poena prednosti.

U drugoj deonici, nakon trojke Nikolića, Partizan je stigao i do prve dvocifrene prednosti (32:22), a potom na polovini tog dela igre i do maksimalnih plus 14.

Partizan je bio u prednosti sve do finiša treće deonice kada je Zvezda trojkom Berona stigla do 49:49, a timovi su i u poslednju četvrtinu ušli izjednačeni – 52:52.

Rivers je novom trojkom, na početku poslednje četvrtine, doneo prednost svojoj ekipi (53:55), prvu od prve četvrtine, odmah je istom merom uzvratio Zagorac, ali je nakon toga usledio prekid od skoro pola sata pošto je krov Pionira počeo da prokišnjava.

Kada je meč konačno nastavljen, igralo se koš za koš sve do dve vezane trojke crno-belih, Marinkovića i Pejdža. Partizan je tada, na ulasku u poslednja četriri minuta meča, imao plus četiri, ali tu nije bio kraj.

Davidovac je novom trojkom ponovo vratio prednost na stranu Zvezde, uzvratio je Pejdž za 69:69 i to je bio uvod u još jednu neizvesnu završnicu u kojoj se bolje snašla Zvezda.

Na 13,7 sekundi pre kraja Renfro je pogodio za 75:74, Zvezda je krenula u poslednji napad, a pobednički koš uz zvuk sirene postigao je Beron.

(Beta)