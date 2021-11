Košarkašica Tina Krajišnik: „Podmlađeni sastav spreman za duel sa Hrvatskom“

BEOGRAD – Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Tina Krajišnik, izjavila je da tim spremno i koncentrisano dočekuje sutrašnji meč sa Hrvatskom u gostima, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

„Ovo je potpuno novi start i trudimo se da i mi sa novom energijom uđemo u ovu priču i da maksimalno ozbiljno shvatimo put koji je pred nama. Od prvog dana okupljanja dosli smo spremni. Ekipa jeste podmlađena, ali to ne utiče na naš načina rada. Rad je prisutan kao što je bio i ranije, isti je način treniranja, ali i pristup. Mislim da je to recept koji treba da daje rezultat. Da se fokusiramo na prvu utakmicu, to je prvi stepenik koji nas očekuje. Imali smo malo više vremena da se spremimo za tu utakmicu jer nemamo četvrtog rivala u grupi“, rekla je Krajišnik Tanjugu.

(Tanjug)

