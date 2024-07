Košarkašice Srbije pobedile Kinu i onezbedile plasman u četvrtfinale OI

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Lilu selekciju Kine sa 81:59 (23:17, 22:22, 17:11, 19:9), u drugom kolu Grupe A na Olimpijskim igrama, i tako obezbedile plasman u četvrtfinale.

Srbiju su do pobede predvodile Ivon Anderson sa 15, Maša Janković sa 13, Tina Krajišnik sa 12 i Jovana Nogić sa 11 poena.

Najefikasnije kod Kine bile su Siju Vang i Su Han sa po 11 i Meng Li sa 10 poena.

Košarkašice Srbije su bolje ušle u meč i prvu četvrtinu dobile sa 23:17, a u izjednačenoj drugoj deonici su uspele da sačuvaju prednost i na odmor odu sa plus šest 45:39.

Srbija je bolje ušla i u nastavak i posle tri minuta igre nakon poena Đorđević stigla do dvocifrene prednosti 53:42. Naše košarkašice su nastavile sa dobrom igrom i na osam minuta do kraja meča stigle do 16 18 poena prednosti (68:50).

Do kraja meča srpske košarkašice su sačuvale prednost i osigurale plasman u četvrtfinale.

U prvom kolu Srbija je pobedila Portoriko, a u poslednjem, trećem kolu će igrati protiv Španije.

(Beta)

