Košarkašice Srbije protiv Turske,Litvanije i Albanije za EP

MINHEN – Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u E grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Turskom, Litvanijom i Albanijom, odlučeno je žrebom u Minhenu.

Plasman na turnir, koji se igra u Španiji i Francuskoj 2021. godine, obezbediće devet pobednika iz grupa i pet najbolje drugoplasiranih.

Kvalifikacije za EP kreću utakmicama od 10. do 18. novembra ove godine, posle čega imaju još dva „prozora“ – od 8. do 16. novembra 2020. i od 31. januara do 8. februara 2021.

(Tanjug)