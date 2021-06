Košarkašice Srbije šampionke Evrope!

Košarkašice Srbije postale su šampionke Evrope, pošto su večeras u finalu u Valensiji pobedile Francusku 63:54.

Ovo je četvrta medalja za srpske košarkašice u poslednjih šest godina sa velikih takmičenja, treća sa EP, a druga zlatna.

🇷🇸 @KSSrbije ARE THE #EuroBasketWomen 2021 Champions 👑 pic.twitter.com/xaofBKyPoN

Srbija je šampion Evrope bila i 2015. godine, dok je na prethodnom Evrobasketu pre dve godine uzela bronzu.

Najefikasnija u pobedničkom bila je Ivon Anderson sa 18 poena, Jelena Bruks postigla je 15, Sonja Vasić je imala učinak od 12 poena, osam skokova i šest asistencija.

Posle očekivano stegnutog početka obe ekipe, prva je do svog ritma došla Srbija, koja je posle prvih 10 minuta ima prednost 14:11.

Nastavak je doneo agresivnu igru srpskih košarkašica u odbrani, nisu dale Francuskinjama da priđu košu, a sve to znale su da materijalizuju u napadu.

Prednjačile su Sonja Vasić i Ivon Andreson, pa je Srbija otišla na plus 13.

Do kraja poluvremena Belgija je uspela da smanji zaostatak, ali je sa viškom od pet poena na odmor otišla Srbija.

Izabranice Marine Maljković sredinom treće deonice sa dve vezane trojke Ane Dabović ponovo su došle na plus 13, a na višak od 15 poena povećala je Ivon Anderson.

Imala je Srbija u ovom delu i prednost od 17 poena, ali je Belgija u finišu deonice iskoristila oscilacije u igri rivala i sa serijom poena, uz nesportsku ličnu Maje Škorić, uspela da smanji na minus osam pred odlučujućih 10 minuta.

Serijom od 8:2 na startu poslednje deonice Srbija ponovo vraća dvocifrenu prednost na svoju stranu (55:42).

🏆🏆🏆🏆🏆@KSSrbije 🇷🇸 ARE CROWNED #EuroBasketWomen CHAMPIONS FOR THE 2ND TIME IN THEIR HISTORY! pic.twitter.com/PnAomcBp4H

