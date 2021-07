Košarkašice sutra protiv Kanade na OI: Spremne smo

TOKIO – Ženska košarkaška reprezentacija Srbije prvi meč na Olimpijskim igrama odigraće u sutra u 10.20 sati po našem vremenu protiv Kanade u Saitama Super Areni.

Kanada je ostala veliki dužnik srpskom timu na prethodnim igrama u Riju, kada je u grupnoj fazi Srbija ispustila vođstvo od 18 poena razlike i na kraju doživela poraz 71:67.

„Očekujem da će to biti teška utakmica. Mi smo spremne i želimo da damo sve od sebe. Znamo da je Kanada ekipa koja igra 40 minuta jako i do poslednjeg trenutka ne odustaju, tako da mislim da će ključna stvar biti da naš fokus bude sve vreme na visokom nivou „, istakla je Tina Krajišnik za sajt KS S.

Ivon Anderson svesna je odakle će pretiti najveća opasnost u duelu sa Kanađankama.

„Biće to veoma izazovna utakmica za nas. One igraju fizički vrlo snažno, agresivne su i u odbrani i u napadu. Očekujem da će utakmica biti u veoma brzom ritmu. Mi smo navikle na to i spremne smo za veliku borbu“, rekla je Anderson.

Pored Srbije i Kanade, u grupi su još Španija i Koreja, a plasman u četvrtfinale obezbediće po dve prvoplasirane ekipe iz sve tri grupe, kao i dva bolja trećeplasirana tima.

Srbija je na prethodnim igrama u Riju osvojila bronzanu medalju, a pre mesec dana je na Evropskom prvenstvu u Španiji postala je šampion Evrope.

(Tanjug)

