Košarkaški Srbije bez plasmana na OI, Italija pobedila na turniru u Beogradu

Košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju na Olimpijske igre pošto su večeras u finalnom meču turnira u Beogradu poraženi od Italije sa 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22).

Najefikasniji u domaćoj selekciji bio je Danilo Andjušić sa 27 poena i tri asistencije, Filip Petrušev je postigao 22 poena uz pet skokova, dok je Ognjen Dobrić dodao 17 poena uz četiri asistencije i tri skoka.

U reprezentaciji Italije bolji od ostalih bio je Nikolo Menion sa 24 poena i četiri asistencije, Akile Polonara je upisao 22 poena uz 12 skokova, a Simone Fontekijo je zabeležio 21 poen uz osam skokova.

Italija je bolje počela meč, a najveću prednost imala je pri rezultatu 7:16.

Serijom 8:0 Srbija je odgovorila i smanjila rezultat, ali je Italija ponovo zaigrala bolje i do kraja prvog dela Srbija nije uspela da dodje do vodstva.

Do jedine prednosti na meču Srbija je došla sredinom druge četvrtine sa osam vezanih poena Andjušića (36:32), da bi do kraja poluvremena Italija uz odličan šut za tri poena (9/18) stigla do 45:57.

Italija je u nastavku odličnom igrom povećala prednost, i u dva navrata je vodila sa 24 poena razlike.

Do kraja treće četvrtine srpski košarkaški su smanjili rezultat na 63:80.

U poslednjoj četvrtini Srbija je pokušala da dodje do preokreta, ali je do smanjenja razlike na jednocifrenu stigla tek u poslednjem minutu meča.

Italija će igrati u Grupi B na Olimpijskim igrama sa reprezentacijama Australije, Nigerije i Nemačke.

Plasman u četvrtfinale Olimpijskih igara obezbediće dve najbolje selekcije iz sve tri grupe, kao i dve najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Olimpijske igre u Tokiju su na programu od 23. jula do 8. avgusta.

